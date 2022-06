Tennis: une militante pour le climat tente de perturber la finale de Halle

Une militante pour le climat a tenté, en vain, dimanche d'interrompre la finale du tournoi ATP de Halle entre Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz. Elle a été maîtrisée par la sécurité.

Une militante pour le climat a tenté en vain dimanche d'interrompre la finale du tournoi ATP de Halle entre Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz en s'attachant au filet, la même scène qu'en demi-finale à Roland Garros il y a quelques jours. La militante portait un t-shirt avec l'inscription en allemand "Il ne reste que trois ans".

À Paris, le mouvement "Dernière rénovation" avait revendiqué l'action militante lors du match entre Marin Cilic et Casper Ruud. La jeune femme portait alors sur son t-shirt le slogan: "We have 1028 days left" ("Il nous reste 1028 jours"). Elle avait réussi à s'attacher au filet par le cou. À Halle, les hommes de la sécurité, qui s'y sont mis à trois, ont réussi à maîtriser l'activiste avant qu'elle ne s'attache au filet. Ils l'ont évacuée en la traînant hors du court et le match a pu reprendre après une très courte interruption.

Nouvelle défaite pour Medvedev

Sour le court, le numéro 12 mondial Hubert Hurkacz a remporté le tournoi sur gazon en battant en finale le numéro un Daniil Medvedev en deux sets (6-1, 6-4). Le Polonais de 25 ans succède au palmarès au Français Ugo Humbert, qu'il avait éliminé dès le deuxième tour.

Le numéro un mondial russe n'a pas résisté à la puissance du service de Hurkacz, qui s'est imposé en une heure et trois minutes sans avoir jamais perdu son engagement. C'est la deuxième finale consécutive perdue sur gazon pour le Russe, après sa défaite face à Tim van Rijthoven à 'S-Hertogenbosch. Plus généralement, Medvedev s'est incliné pour la 5e finale d'affilée toutes surfaces confondues (Paris-Bercy, le Masters de Turin en 2021, l'Open d'Australie et donc 'S-Hertogenbosch en 2022).