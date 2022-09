US Open: Nadal, Ruud, Alcaraz, trois joueurs pour la place de numéro 1 mondial

Cet US Open est le théâtre de tous les exploits et de toutes les nouveautés. A quelques jours de son épilogue, le dernier Grand Chelem de l'année nous réserve encore des surprises. Quel vainqueur (forcément inédit) va succéder à Daniil Medvedev? Qui va grimper sur la première place du classement ATP?

Ils sont trois. Trois prétendants pour une place: le statut tant convoité de numéro 1 mondial. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, ou Casper Ruud, le fauteuil reviendra à un de ces trois joueurs. Si pour Casper Ruud et Carlos Alcaraz, plusieurs scénarios sont possibles, pour le vétéran espagnol, il n'y en a qu'un. Le taureau de Manacor est le seul à ne pas avoir son destin en mains puisqu'il n'est plus dans le tableau, éliminé en huitième de finale de cet US Open plein de surprises.

Rafael Nadal, l'éternel come-back?

Deux ans et demi après, Rafael Nadal pourrait retrouver le trône. Il l'avait quitté le 3 février 2020, après la victoire de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Toujours revenu après de multiples blesssures, de multiples appels de son corps à arrêter le tennis, Rafaël Nadal a réussi à retrouver un niveau stratosphérique en 2022. L'année a commencé par une victoire héroïque à l'Open d'Australie. Mené deux sets à rien par Daniil Medvedev, l'Espagnol avait réussi à inverser la tendance pour l'emporter. Il avait enchaîné par un sacre, un de plus, à Roland Garros. Blessé, il avait dû déclarer forfait à Wimbledon avant sa demi-finale contre Nick Kyrgios.

Battu en huitième de finale de l'US Open par Frances Tiafoe, le natif de Majorque peut encore rêver de remonter, à 36 ans, sur la première marche du classement ATP. L'exploit serait retentissant. Il faudrait pour cela que ni Casper Ruud ni Carlos Alcaraz, tous deux en demi-finale, n'atteignent la finale.

Casper Ruud, tout devient possible

En dehors du top 20 avant Roland Garros 2021 (21e), Casper Ruud a de très bonnes chances d'être numéro 1 lundi. Ce qui était impensable il y a deux semaines est aujourd'hui l'un des scénarios les plus probables. Finaliste porte d'Auteuil il y a trois mois, le Norvégien de 23 ans est tout proche de récidiver à l'US Open, sur une surface où beaucoup lui auraient promis l'enfer. S'il bat Karen Khachanov dans la nuit de vendredi à samedi, Casper Ruud sera finaliste.

Ce qui est encore plus invraisemblable, c'est que le Norvégien, sur ces deux épopées, n'a pas battu le moindre top 10. Rafael Nadal l'avait d'ailleurs séchement battu en finale de Roland-Garros. Mais il montre une régularité assez exceptionnelle dans ses performances tout au long de la saison. Il sera numéro un lundi s'il remporte l'US Open ou s'il perd en finale contre un joueur qui ne s'appelle pas Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz, plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire?

Après avoir batttu Rafael Nadal et Novak Djokovic dans le même tournoi sur terre battue, après avoir remporté cette année les Masters 1000 de Miami et Madrid, il a été le plus jeune joueur à entrer dans le top 5 ATP depuis son aîé et compatriote "Rafa". Au terme d'un immense combat de plus de cinq heures cette nuit contre Jannick Sinner, qui a servi pour le match, Alcaraz a décroché sa place en demi-finale à Flushing Meadows. Il pourrait bien aller encore plus loin en devenant, lundi, le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, devant Lleyton Hewitt... et Nadal, à 19 ans 4 mois et sept jours.

S'il remporte le tournoi, ou s'il perd en finale contre un joueur qui n'est pas Casper Ruud, Carlos Alcaraz obtiendra le trône. Il faudra pour cela avoir suffisamment récupéré de son marathon contre Sinner, pour arriver frais face au puissant Tiafoe.

La place de numéro un mondial, l'identité du vainqueur, tout paraît flou dans cet incroyable US Open. Une seule chose est sûre, et c'était déjà le cas avant les quarts de finale: le vainqueur sera inédit. Aucun des quatre joueurs encore en lice - Alcaraz, Tiafoe, Khachanov, Ruud - n'a remporté de Grand Chelem dans sa carrière. Ils sont deux à pouvoir faire coup double: Ruud et Alcaraz.