US Open: Nadal, Djokovic, Federer... où en étaient-ils à l’âge de Carlos Alcaraz, n°1 mondial à 19 ans

Vainqueur de l’US Open dimanche à New York, le phénomène espagnol Carlos Alcaraz est devenu à 19 ans et quatre mois le plus jeune numéro un mondial de l’histoire du tennis. Mais où en étaient Nadal, Federer et Djokovic au même âge ?

Exit Lleyton Hewitt. Sublime vainqueur de l’US Open, son premier Grand Chelem, dimanche à New York, Carlos Alcaraz a effacé l’Australien des tablettes en devenant à 19 ans, quatre mois et six jours le plus jeune numéro un mondial de l’histoire (Hewitt avait établi ce record de précocité il y a 21 ans à 20 ans, 8 mois et 26 jours). S’il semble bien parti pour marcher sur les traces de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, où en étaient ces champions hors-catégorie à 19 ans ?

Rafael Nadal à Paris en 2005 avec le trophée de Roland-Garros © AFP

Nadal : déjà un titre à Roland-Garros et une Coupe Davis

Avant de conquérir ses 22 titres en Grand Chelem (le record) et de féliciter celui que tout le monde considère comme son successeur, Nadal a lui aussi connu une éclosion précoce. A l’âge d’Alcaraz, son palmarès est déjà bien garni avec notamment un premier sacre à Roland-Garros à 18 ans, dix jours avant son 19eme anniversaire. En 2005, le Majorquin compte un trophée de plus que son jeune compatriote à son palmarès au même âge (12 titres contre 11). Dans la vitrine de Rafael Nadal brille aussi une Coupe Davis conquise avec l’Espagne en 2004. Des trois "géants", il est le seul à être en avance sur Alcaraz au même âge.

Open de Moselle : Djokovic triomphe à Metz face à Jürgen Melzer © AFP

Djokovic : deux titres à Metz, Amersfoort et… c’est tout

En 2006, l’année de ses 19 ans, le Serbe est loin d’être la terreur des courts de tennis. Il débute l’année à la 78eme place à l’ATP, sans le moindre titre. Il fait néanmoins parler de lui en atteignant les quarts à Roland-Garros. Blessé au dos, il est contraint à l’abandon face à… Rafael Nadal. "Il est jeune et il peut s'améliorer", prévient alors l’Espagnol. Dans la foulée, "Djoko" remporte ses deux premiers titres sur le circuit à Amersfoot et à Metz. Il termine l’année au 16eme rang mondial.

Le jeune Federer s'incline en finale à Marseille face à son compatriote Rosset, avec le maillot de l'OM © AFP

Un palmarès encore vierge pour Federer

Etoile montante du tennis mondial au jeu léché, le Suisse n’a pourtant gagné aucun titre à l’âge de 19 ans. Ses principaux faits de gloire en 2000 sont deux finales perdues à Marseille et chez lui à Bâle ainsi qu'une médaille de bronze olympique qui lui échappe de peu face au Français Arnaud Di Pasquale aux JO de Sydney. En Grand Chelem, sa meilleure perf est un 8eme de finale à Roland-Garros. Il ne remportera son premier majeur que trois ans plus tard, dans son jardin de Wimbledon. En trois ans, Alcaraz aura sans doute d'autres occasions d'étoffer encore un peu plus son palmarès.