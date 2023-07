Wimbledon: Alcaraz, le parfait mix entre Djokovic, Nadal et Federer, selon le Serbe

Dans la foulée de la finale de Wimbledon, Novak Djokovic affiche son admiration envers Carlos Alcaraz, vainqueur de son deuxième Grand Chelem ce dimanche. Le Serbe voit chez le numéro 1 mondial à un mélange entre Nadal, Federer et lui-même.

Novak Djokovic très beau joueur. Après avoir perdu en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz, le Serbe se montre très élogieux envers l’Espagnol en conférence de presse. "C’est très impressionnant et inattendu qu’il joue si bien sur herbe mais il a prouvé qu’il est le meilleur joueur du monde, reconnaît-il. Il n’y a pas de doute. Il joue un tennis fantastique, il le mérite."

"Les gens ont parlé au cours des 12 derniers mois de son jeu composé de certains éléments de Roger (Federer), Rafa (Nadal) et de moi-même, poursuit le finaliste malheureux. Je serais d'accord avec ça. Je pense qu'il a fondamentalement le meilleur de ces trois mondes. Il a cette résilience mentale et cette maturité pour quelqu'un de 20 ans."

"Je n’ai jamais joué contre un joueur comme lui"

"Il a cette mentalité de taureau espagnol de compétitivité et d'esprit combatif et une défense incroyable que nous avons vue avec Rafa au fil des ans, détaille ensuite Djokovic. Et je pense qu'il a de beaux revers glissants et des similitudes avec mes revers. Les revers à deux mains, la défense, être capable de s'adapter... Je pense que cela a été ma force personnelle pendant de nombreuses années. Il l'a aussi. Je n’ai jamais joué contre un joueur comme lui, pour être honnête".

De son côté, Carlos Alcaraz évoque un titre encore plus savoureux après un tel combat et face à un tel adversaire. "C'est le moment le plus heureux de ma vie, jubile-t-il. Je pense que cela ne changera pas avant longtemps. Battre Novak ou gagner Wimbledon sont des choses dont je rêve depuis que j'ai commencé à jouer au tennis. C'est pourquoi c'est le plus grand moment de ma vie."

Alcaraz: "Je ne pensais pas que je pouvais battre Novak"

Il assure aussi qu’il ne se croyait pas capable d’un tel exploit. "Avant ce match, je pensais que je ne pouvais pas battre Novak, ajoute-t-il. C'est évident. Mais après ce match épique (…), je me souviendrai de ce moment. Je me dirai que je suis prêt à jouer cinq sets contre lui, de bons rallyes, de bons sets, un très long match, et à rester en place physiquement, mentalement, tennistiquement."