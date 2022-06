Wimbledon: Mannarino, Halys et Murray passent à la trappe, Parry va défier Jabeur

Après les succès d'Ugo Humbert et de Caroline Garcia, Diane Parry a été la troisième représentante tricolore à obtenir son billet pour le troisième tour de Wimbledon, mercredi. En revanche, c'est fini pour Adrian Mannarino et Quentin Halys.

Après les éclatantes victoires d'Ugo Humbert, tombeur du 6e joueur mondial et finaliste de Roland-Garros, Casper Ruud (3-6, 6-2, 7-5, 6-4), et de Caroline Garcia, vainqueure de la chouchou du public londonien Emma Raducanu (6-3, 6-3) sur le Centre Court, une troisième étoile française a obtenu son billet pour le troisième tour, mercredi.

>> Wimbledon: infos et résultats en direct

Parry face au défi Jabeur au troisième tour

Après sa victoire contre Kaia Kanepi au premier tour (6-4, 6-4), la joueuse de 19 ans, 77e au classement WTA, n'a fait qu'une bouchée de la qualifiée japonaise Mai Hontama (6-3, 6-2). Même si en conférence de presse, Parry a évoqué un score "en trompe l'oeil", la voilà pour la première fois de sa carrière au rendez-vous du troisième tour à Wimbledon, où elle défiera la numéro deux mondiale, la Tunisienne Ons Jabeur. "Je suis satisfaite de ce que je produis ici, je prends toujours autant de plaisir à jouer. Mon jeu colle assez bien à la surface, je peux embêter pas mal de filles avec mes variations", prévient-elle.

Mannarino et Halys au tapis

Lui qui se disait un peu perturbé par une "ambiance particulière" dans les allées du tournoi londonien, notamment en raison de la non-attribution des points ATP et WTA, a pris la porte. Adrian Mannarino s'est incliné sèchement (6-2, 6-4, 6-1) contre l'Américain Tommy Paul, tête de série numéro 30. Tendu et sur la défensive, le Français qui fêtait son 34e anniversaire ce mercredi n'avait sans doute pas récupéré des efforts consentis au premier tour face à l'Australien Purcell avec une victoire en cinq sets et plus de quatre heures de jeu.

Pour Quentin Halys, le scénario a été un peu différent. Contre Nikoloz Basilashvili, tête de série numéro 22, le 82e mondial a souvent été au contact, en témoignent ls scores serrés des premier, troisième et quatrième sets. Des manches malheureusement toutes perdues (6-7, 6-0, 5-7, 6-7) par le joueur tricolore. Tombeur de Benoit Paire au tour précédent, Halys figurait pour la première fois de sa carrière au sein du tableau principal de Wimbledon.

Murray impuissant face à la machine à servir Isner

Par ailleurs, le tennis britannique a vécu un mercredi noir. Après Emma Raducanu, c'est Andy Murray qui a pris la porte dès le 2e tour. Après de longues années à batailler avec sa hanche pour revenir au plus haut niveau, l'Ecossais espérait un long parcours sur le gazon londonien. Mais il s'est montré impuissant face à John Isner si à l'aise sur cette surface rapide, notamment grâce à son service (36 aces).