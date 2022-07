Wimbledon: Nadal rejoint les quarts après une victoire pleine de maîtrise

Le suspense n'aura existé que lors du dernier set. Rafael Nadal a déroulé face au 25e mondial Van de Zandschlup, ce lundi à Wimbledon. Le Majorquin s'est finalement imposé en trois sets (6-4, 6-2, 7-6) et en deux heures et quelques de jeu, pour rejoindre les quarts de finale.

Rafael Nadal, 4e mondial, a dominé sans grande frayeur le Néerlandais Botic van de Zandschulp (25e) 6-4, 6-2, 7-6 (8/6), ce lundi en 8es de finale de Wimbledon et retrouvera au prochain tour l'Américain Taylor Fritz (14e).

"Je suis très content d'en être à ce stade là de la compétition à Wimbledon"

Alors qu'il dominait de la tête et des épaules et qu'il servait pour le match à 5-3 dans le troisième set, l'Espagnol de 36 ans s'est laissé embringuer dans un tie break... mais pas dans un quatrième set, même s'il lui a fallu quatre balles de match pour conclure. Une difficulté que Nadal avait déjà rencontré lors du tour précédent face à Sonego.

"Je remercie tout le monde, a-t-il déclaré immédiatement à la fin de son match. Je pense que j'ai continué d'une façon positive, jusqu'à la fin où j'ai joué un jeu compliqué. C'était un adversaire difficile, qui a énormément progressé lors de ces dernières années et je veux le féliciter pour ça. Je suis très content d'en être à ce stade là de la compétition à Wimbledon, vu ma situation personnelle, c'est formidable."

Nadal en quête d'un 23e titre du Grand Chelem

Repéré en train de se balader dans les rues de Londres durant le tournoi, Rafael Nadal explique que cela fait finalement partie de sa routine de tournoi: "J'ai beaucoup d'expérience dans ces évènements donc je sais gérer mon temps: je joue, je m'entraîne, je me repose. Et l'emploi du temps me permet de faire des choses différentes. Je voudrais remercier Wimbledon pour cette organisation et le moment d'hier."

Vainqueur du Majeur sur gazon en 2008 et 2010, Nadal est en quête d'un 23e titre du Grand Chelem après avoir déjà remporté cette année l'Open d'Australie et Roland-Garros. Mais il est sous la menace d'une douleur récurrente au pied, qui ne semble toutefois pas l'avoir gêné depuis le début de la compétition.