F1: Vettel pense que l’arrivée d’un pilote homosexuel pourrait “accélérer l'élimination des préjugés”

A l’approche du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Sebastian Vettel s’est exprimé sur l’arrivée d’un pilote homosexuel en Formule 1. Le pilote allemand estime qu’une telle arrivée serait bénéfique pour la libération de la parole dans le sport et le monde automobile.

Après avoir remis en question son rôle de pilote de Formule 1 avec la perspective de son engagement en faveur du climat, Sebastian Vettel se penche désormais sur la question de l’homosexualité dans le sport automobile pour le magazine “Attitude”, dont il fait la Une.

“Nous pouvons encore faire plus pour améliorer la diversité et l'inclusivité dans le sport automobile, non seulement en termes de sexualité, mais aussi en soutenant et en encourageant les femmes, les personnes de couleur, les personnes handicapées… La Formule 1 a lancé un mouvement appelé "We race as one", ce qui est bien, mais nous devons tous faire un effort concerté pour nous assurer qu'il engendre réellement un changement positif."

En 2021 lors du Grand Prix d’Hongrie, pays ayant voté une loi interdisant l'évocation, dans l'éducation, de l'homosexualité pour les moins de 18 ans, Sebastian Vettel avait porté une paire de Converse arc-en-ciel mais aussi un t-shirt, un casque et un masque en soutien à la cause LGBTQIA+. Au même titre que Carlos Sainz, Valtteri Bottas et Lance Stroll, l’Allemand avait reçu un avertissement pour ne pas avoir enlevé le t-shirt “We race as one” dans les temps.

"Je pense et j'espère que notre sport sera prêt pour cela"

Le pilote Aston Martin se félicite des avancés qui ont été faites par la FIA en matière de tolérance et pense qu’un pilote homosexuel pourrait intégrer la grille. “Cela n'aurait peut-être pas été le cas dans le passé, mais maintenant je pense qu'un pilote de Formule 1 gay serait le bienvenu - et à juste titre. Je pense qu'un pilote gay aiderait à accélérer l'élimination des préjugés et aiderait à pousser notre sport dans une meilleure direction, insiste Vettel. J'ai donc de l'espoir, et donc j'accueillerais absolument un pilote de Formule 1 gay. Et, comme je l'ai dit, je pense et j'espère que notre sport sera prêt pour cela.”

Le quadruple champion du monde de F1 estime toutefois ironiquement que “certains membres de la communauté des pilotes, si je peux l'appeler ainsi, sont néanmoins très lents — presque statiques — lorsqu'il s'agit de progresser”, sans citer de noms.

Si pour l’heure aucun pilote n’a fait son coming-out, Sebastian Vettel applaudi ce changement progressif de paradigme et tente d’analyser ce qui pousse certains athlètes homosexuels à se cacher. “Les raisons peuvent être similaires à la situation dans un sport comme le football, par exemple : l'ancienne image d'un joueur ou d'un pilote en tant que 'héros' qui doit répondre à un certain ensemble de critères. Mais les critères de jugement sont souvent tout simplement erronés. Qui les a écrits en premier lieu ? Qui doit décider ?”

Le 16 mai dernier, Jake Daniels est devenu le premier joueur de football anglais en activité a annoncé son homosexualité depuis 1990. Concernant le sport automobile, des pilotes comme Hurley Haywood et Danny Watts ont également fait leur coming-out, mais seulement une fois leur retraite prise.