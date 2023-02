F1 : Mercedes dévoile une monoplace noire symbolique

L'écurie Mercedes a dévoilé ce mercredi sa nouvelle monoplace, la W14, pour la saison 2023 de Formule 1. La firme allemande a opté pour un retour à la couleur noire pour des raisons pratiques et symboliques.

Mercedes a dévoilé ce mercredi sa monoplace pour la saison 2023. La W14 est totalement noire avec quelques liserés verts-bleus, une couleur déjà portée en 2020 et 2021. Justement, cette nouvelle monoplace doit permettre aux deux pilotes Lewis Hamilton et George Russell de se battre, comme à cette époque, pour les victoires voire le titre, après la troisième place au classement constructeurs l'an dernier.

"Nos espoirs et nos attentes sont toujours d’être capables de nous battre pour un Championnat du Monde. Cependant, nos concurrents ont été très forts l’an dernier, et nous sommes en train de rattraper notre retard, a lancé le patron de l'écurie Toto Wolff sur le site de Mercedes. Courir à l’avant exige de la résilience, du travail d’équipe et de la détermination. Nous relevons tous les défis, nous donnons la priorité à l’équipe et nous ne laisserons rien au hasard dans la poursuite pour chaque milliseconde. Cette année, nous allons tout faire pour revenir devant."

Hamilton "calme et plein d'énergie"

En 2022, Lewis Hamilton s'était notamment plaint du marsouinage de la W13 et semble séduit par la nouvelle monoplace à sa disposition pour la saison à venir.

"Je fais partie de cette équipe depuis plus d'une décennie et les efforts de chacun ne cessent de m'étonner, a commenté le Britannique Lewis Hamilton. Je trouve inspirant la diligence et la passion avec lesquelles chaque personne aborde son travail. Je suis ravi de reprendre la course. Je me sens calme, plein d'énergie et je me concentre davantage. Je suis prêt à faire le nécessaire pour gagner".

George Russell s'est lui montré "impressionné par la façon dont l'équipe a développé la voiture tout au long de la saison dernière". Et le jeune Anglais de saluer les efforts collectis fournis au sein de l'écurie pour développer une nouvelle monplace: "Nous avons créé une dynamique tout au long de 2022 et nous sommes ravis de voir comment cela a progressé au cours de l'hiver."

Mercedes a aussi fait la chasse au surpoids dans la conception de cette W14 pour 2023: "Nous étions en surpoids l’année dernière. Cette année, nous avons essayé de déterminer où nous pouvions extraire chaque gramme, a poursuivi Toto Wolff. Alors maintenant, l’histoire se répète. Vous verrez que la voiture a des morceaux de carbone brut, ainsi que d’autres peints en noir mat."

Enfin la couleur noire est aussi symbolique, Toto Wolff rappelant: "Lorsque nous avons changé la livrée en 2020, le principal facteur moteur était de soutenir les causes de diversité et d’égalité qui nous tiennent toujours à cœur. La couleur noire est devenue une partie de notre ADN à ce moment-là, nous sommes donc heureux d’y revenir." Des causes notamment soutenues par le septuple champion du monde Lewis Hamilton qui espère de nouveau se bagarrer aux avant-postes face à Red Bull et Ferrari.