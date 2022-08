F1 : Zhou "heureux" de ne pas avoir été bloqué chez Alpine comme Piastri

Guanyu Zhou continue de découvrir la Formule 1 lors de sa première saison au volant d’une Alfa Romeo. Ancien pilote affilié à l’écurie Renault, le Chinois de 23 ans ne regrette pas d’avoir quitté la formation française sans encombre à l’inverse de l’Australien Oscar Piastri.

Entré dans les points à deux reprises cette saison, Guanyu Zhou connait un apprentissage à la dure en F1 au volant de son Alfa Romeo. Mais le premier pilote chinois de la discipline s’est réjoui d’avoir eu sa chance au sein de l’écurie basée en Suisse. Surtout, l’ancien membre de la Renault Sport Academy s’est dit satisfait d’avoir pu quitter la formation française sans problème. Une situation qui tranche diamétralement avec l’imbroglio entourant l’avenir d’Oscar Piastri chez Alpine.

"Ils m'ont complètement libéré. Tout a très bien fonctionné, car mon contrat s'est terminé à la fin de l'année dernière et cela dépendait de nous deux pour continuer, a estimé le coéquipier de Valtteri Bottas dans des propos cités par le journal Marca. Mais ensuite une opportunité s'est présentée avec Alfa Romeo. Il est devenu certain de ne pas continuer avec Alpine, car je ne voyais aucun endroit où je pourrais avoir un siège pour l'année prochaine ou pour cette année. Et Alfa et Alpine sont des marques qui rivalisent pas mal, pas seulement en Formule 1, mais en général."

"Pas facile de quitter Alpine"

Libre de tout contrat avec Alpine l’an passé, Guanyu Zhou a donc fait le choix de rejoindre le rival d’Alfa Romeo pour prendre place dans un baquet cette saison. Après l’annonce du départ à la retraite de Sebastian Vettel et son remplacement par Fernando Alonso chez Aston Martin en 2023, Alpine a décidé de promouvoir Oscar Piastri pour épauler Esteban Ocon en F1.

Mais l’actuel pilote d’essai de la firme tricolore aurait déjà un pré-accord pour piloter une McLaren. Problème son contrat actuel chez Alpine pourrait le priver d’une chance avec l’écurie britannique.

"Ce n'était pas facile de quitter Alpine, mais je suis vraiment heureux que tout ait fonctionné parce que si j'avais eu une autre année de contrat, je serais un peu coincé, comme Oscar l'est maintenant, a encore expliqué Guanyu Zhou. Ce n'était pas la meilleure chose pour moi. J'ai l'impression qu'il y avait une opportunité ici, alors j'y suis allé, et je pense que c'était une très bonne décision."

A neuf courses de la fin de la saison, Alpine (99 pts) devance pour l’instant McLaren (95 pts) au classement des constructeurs en Formule 1. Mais l’imbroglio autour d’Oscar Piastri pourrait perturber le final et tendre encore un peu les relations entre les deux écuries. Mais cette affaire fait aussi bien rire Alex Albon et donne à Guanyu Zhou de quoi se réjouir.