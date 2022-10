Formule 1: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le GP du Mexique

Ce dimanche, les pilotes de Formule 1 s’affrontent sur la piste de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, au Mexique. Si Max Verstappen est déjà assuré d'un nouveau titre du champion du monde, la compétition pour la seconde place fait rage à trois courses de la fin de la saison.

Si le titre de champion du monde est déjà dans la besace de Max Verstappen depuis un GP du Japon chaotique, il reste encore trois Grands Prix à disputer avant la fin de la saison. Ce dimanche, les pilotes ont rendez-vous sur la piste de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, au Mexique, pour la 20e manche de l'année. Le GP sera à suivre à 21 heures sur Canal+Sport 360, ainsi qu'en live commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Verstappen en pole

Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré du titre de champion du monde 2022, a pris ce samedi la pole position du Grand Prix du Mexique et partira devant les Mercedes dimanche pour cette 20e manche sur 22 de la saison de Formule 1. Si la 19e pole de la carrière du Néerlandais n'est pas une surprise, les 2e et 3e place des Mercedes en sont une : Verstappen aura à ses trousses les Britanniques George Russell et Lewis Hamilton sur le circuit des frères Rodríguez à Mexico. Devant une foule acquise à sa cause, le local de l'étape, Sergio Pérez, a lui signé le 4e temps.

La grande perdante de ce samedi est Ferrari. La Scuderia, pourtant dominante dans l'exercice des qualifications (12 pole positions contre désormais sept à Red Bull), a placé ses pilotes au 5e rang avec Carlos Sainz et au 7e avec Charles Leclerc. Après ce rendez-vous en Amérique, il restera deux courses (Brésil et Abu Dhabi) pour conclure une saison 2022 où le suspense a vite été écourté par la très large domination de Verstappen, vainqueur de 13 Grands Prix.