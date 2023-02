Formule 1: Ferrari a présenté sa nouvelle monoplace

Ferrari a dévoilé ce mardi la SF-23, une monoplace "sans précédent en termes de vitesse" selon le PDG, Benedetto Vigna. L'objectif sera de rivaliser cette saison avec Red Bull.

Ferrari a dévoilé mardi dans son fief italien de Maranello sa nouvelle monoplace, avec l'ambition de se hisser au niveau de Red Bull après une saison 2022 marquée par de coûteuses erreurs de stratégie en course et des problèmes de fiabilité. La Scuderia, qui n'a plus gagné en F1 depuis le Grand Prix d'Autriche le 10 juillet dernier, a terminé deuxième du championnat des constructeurs derrière l'écurie du double champion du monde en titre Max Verstappen.



Pour l'écusson le plus titré de l'histoire, la disette semble interminable: le dernier sacre mondial remonte à 2007 chez les pilotes (Kimi Räikkönen) et 2008 chez les constructeurs. "Le plus important pour nous est de mettre Ferrari devant", a lancé mardi au siège historique de Maranello, en Emilie-Romagne (centre), le nouveau patron de Ferrari en F1, le Français Frédéric Vasseur, arrivé d'Alfa Romeo après le départ de Mattia Binotto en novembre.

Dans sa traditionnelle livrée rouge ornée de parements noirs, la monoplace version 2023 - baptisée SF-23 - devra montrer une plus grande fiabilité que lors de la dernière saison, plombée par de nombreux abandons. "L'objectif est de gagner, clairement", a souligné le Monégasque Charles Leclerc, vice-champion du monde et titulaire encore cette année d'un des deux volants de la marque au cheval cabré, aux côtés de l'Espagnol Carlos Sainz.

Ferrari ne privilégie aucun des deux pilotes. C'est donc à la faveur d'un pile ou face reporté face à Sainz que Leclerc s'est glissé mardi le premier dans le baquet de la monoplace pour faire quelques tours de circuit pied au plancher devant 500 "tifosi".

"Faire le meilleur job possible"

Pas de quoi refroidir Leclerc, de facto en première ligne l'an dernier, lui dont le contrat avec Ferrari arrive à échéance en 2024. "Il est important pour Carlos et moi d'être pleinement motivés, de faire le meilleur job possible pendant la première partie de la saison", assure le Monégasque qui dit partager avec l'Espagnol, en dehors du paddock, la passion du padel et des échecs. "Ensuite, si à un moment du championnat un pilote est clairement dans la bataille pour remporter le titre, je suis sûr que l'équipe fera tout pour le mettre dans les meilleures conditions".

"Au golf je gagne, au padel je gagne, aux échecs c'est très serré", a plaisanté Carlos Sainz en conférence de presse. "J'ai beaucoup pratiqué les sports de raquette. Mais il est exceptionnel en musique, contrairement à moi". Au plan purement sportif, il s'est dit "confiant" à moins de trois semaines du premier Grand Prix à Bahrein (5 mars). "J'ai travaillé dur cet hiver pour me préparer. L'an dernier, j'ai connu ma part de succès mais ce n'a pas été une saison facile (...), je sais que je peux faire de très bonnes choses".

Objectif fiabilité

Lors de ces traditionnelles présentations d'avant-saison, les écuries jouent plus ou moins le jeu en dévoilant leurs développements trouvés pendant l'hiver. Red Bull s'est contenté de montrer début février la livrée de sa RB19 - ne s'agissant pas là du modèle définitif que Verstappen pilotera aux essais de pré-saison à Bahreïn (23-25 février). De son côté, si Ferrari a sorti sa voiture du garage devant la presse, elle n'a pas détaillé les évolutions réalisées au cours de l'hiver. On peut toutefois noter que le nez de la monoplace a été raccourci et l'aileron avant remanié par rapport à la F1-75 de la saison dernière.

Du côté du moteur, "l'an dernier, ce n'est pas un secret, [il] n'était pas le meilleur atout [de la voiture]. Nous avons fait un bon boulot et nous sommes prêts", a assuré Frédéric Vasseur. "Le concept de la voiture est le même, la règlementation est la même [...]. Seul Bahrein nous dira où nous en sommes en termes de fiabilité et de performance", a-t-il ajouté. Avec quelques jours seulement entre les essais et le GP, "il sera difficile de réagir en cas de problème" sur la voiture. Après Mercedes mercredi, la Française Alpine sera la dernière écurie à dévoiler sa voiture pour la saison. Elle lèvera jeudi le voile sur l'A523, sa monoplace 2023 qui a déjà effectué lundi ses premiers tours de roues, à l'occasion d'un roulage avec au volant Esteban Ocon et Pierre Gasly.