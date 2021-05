MotoGP: Quartararo bientôt opéré du bras?

Fabio Quartararo est rentré en France ce lundi pour y subir des examens médicaux selon le journal L’Equipe. Gêné par une blessure au bras lors du GP d’Espagne de MotoGP, le pilote tricolore pourrait rapidement être opéré afin de participer à la course prévue en France le 16 mai.

Parti en pole position du Grand Prix d’Espagne de MotoGP ce dimanche, Fabio Quartararo semblait bien parti pour décrocher de précieux voire une nouvelle victoire et ainsi conforter sa première place au classement du championnat du monde.

Mais le pilote français a tout perdu d’un coup avec un ralentissement soudain et une treizième place à l’arrivée. La conséquence d’une douleur terrible et d’un bras droit comme "de la pierre" et comme perclus de crampes infinies.

"Notre course était parfaite jusqu’à l’arrivée du syndrome des logesau bras... Plus de puissance pour freiner et accélérer, a réagi l’infortuné Tricolore après son échec andalou. La victoire était entre nos mains, mais nous devons comprendre pourquoi nous avions ce problème aujourd’hui et être prêts pour la prochaine course."

Au lendemain de cette désillusion, le journal L’Equipe a rappelé comment le syndrome des loges bouleversait le quotidien des pilotes moto et avait déjà ennuyé Fabio Quartararo par le passé. Le pilote Yamaha est rentré ce lundi en France pour y subir des examens complémentaires.

Quartararo opéré et de retour au GP de France?

Le Niçois de 22 ans manquera donc les tests prévus ce lundi à Jerez en Andalousie. A la place, Fabio Quartararo pourrait même être opéré. Souci physique très habituel chez les pilotes, le syndrome des loges se soigne par une intervention bénigne. Déjà opéré pour le même problème au bras droit en juin 2019, le Français devrait à nouveau passer sur le billard.

Une décision qui lui permettrait alors de reprendre la compétition après une dizaine de jours (au mieux) ou trois semaines s’il ne souhaite prendre aucun risque. Si Fabio Quartararo décide de précipiter son retour sur la piste après son opération, l’actuel deuxième du classement général ne raterait donc aucune course et serait apte pour le GP de France prévu à huis clos le week-end du 16 mai.

Auteur de deux victoires en quatre épreuves cette saison, Fabio Quartararo figure parmi les favoris au titre cette année. Si l’Italien Francesco Bagnaia a profité de son coup mou pour le doubler, le Français compte bien récupérer son trône au plus tôt. Motif d’espoir pour lui, Jack Miller s’était fait opérer du syndrome des loges après les deux courses inaugurales au Qatar avant de s’imposer ce dimanche à Jerez.