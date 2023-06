Mets: Coulibaly ne veut "pas encore penser à la NBA" à l'heure de défier Monaco à Roland-Garros

Bilal Coulibaly a confirmé sa grosse envie avant le troisième match des finales de Betclic Elite prévu ce jeudi. L'ailier de Boulogne-Levallois espère renverser Monaco au stade de Roland-Garros pour prolonger le suspense avant de s'envoler vers la draft NBA.

L'exploit ou la porte. Après deux défaites contre Monaco en deux matchs, les Mets de Boulogne-Levallois n'ont plus le choix: ils doivent l'emporter ce jeudi face à la Roca Team pour encore croire au titre en Betclic Elite. Avant un match relocalisé sur le court Phillippe-Chatrier de Roland-Garros, ce qui permet "à plus de gens d’aller au match" comme l'a sobrement expliqué Bilal Coulibaly, les Franciliens sont surmotivés et veulent y croire.

"On a tous communiqué entre nous les joueurs et on s’est dit que cela ne devrait pas être notre dernier match. Du coup, on y va vraiment pour gagner, a encore estimé le jeune ailier ce mercredi face à la presse. On n’y va pas pour faire un dernier match, un bon match et puis voilà…On y va vraiment pour gagner."

"Je suis dans les finales avec le coach et mes coéquipiers"

Questionné sur ce qui pourrait être son dernier match avec les Mets avant de s'envoler en NBA, Bilal Coulibaly ne veut pas y penser. La priorité de celui qui assistera à la prochaine draft NBA dans la 'Green Room', une salle avec les principaux joueurs appelés à rejoindre la ligue nord-américaine, reste les finales de la Betclic Elite.

"C’est particulier mais on essaye de ne pas se mettre cela dans la tête. On essaye d’aller à ce troisième match comme des vainqueurs, a enchaîné Bilal Coulibaly au sujet de son éventuel dernier match avec les Mets. On veut y aller pour encore faire un match après et ensuite on verra."

Et de préciser sur sa situation personnelle: "Je gère cela plutôt simplement. On est tout le temps avec l’équipe, tout le temps ensemble donc j’essaye de plus penser aux finales qu’à la suite. Je suis dans les finales avec le coach et mes coéquipiers."

Wembanyama toujours aussi impliqué

A l'image de Bilal Coulibaly, Victor Wembanyama reste totalement concentré sur son objectif avec les Mets. Selon son entraîneur en club et chez les Bleus, l'intérieur de 19 ans n'est pas gêné par sa situation personnelle.

"Il est totalement focus. Et pour lui, il y a moins de raisons d’être perturbé que Bilal Coulibaly pour qui tout n’est pas joué. Victor, de toute façon, la messe est dite pour la draft, estime Vincent Collet. Il n’y aura pas de surprise donc quoi qu’il se passe, que l’on gagne ou que l’on perde jeudi, cela ne changera pas sa position. Victor est totalement focus, il est déterminé. Il a même pris la parole dans le vestiaire après la défaite de lundi pour mobiliser et pour dire à ses partenaires de s’accrocher et d’y croire. Il n’y a aucune ambiguïté sur ce sujet-là."

Et l'entraîneur de Boulogne-Levallois d'abonder sur les ambitions de son groupe: "On se prépare pour faire en sorte qu’il y ait un épisode quatre. C’est vraiment top de jouer à Roland-Garros mais c’est encore mieux d’y jouer deux fois".