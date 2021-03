De nouvelles images de Space Jam 2 avec LeBron James

Le deuxième volet de Space Jam, avec LeBron James en tête d'affiche, doit sortir l'été prochain. Le magazine Entertainment Weekly en a publié de nouveaux visuels.

Vingt-cinq ans après le légendaire premier opus avec Michael Jordan, Space Jam s'apprête à faire son grand retour. Avec, cette fois, LeBron James en tête d'affiche. A quelques mois de la sortie du deuxième volet (Space Jam: A New Legacy), théoriquement prévue en juillet 2021, le magazine Entertainment Weekly a publié ce jeudi des visuels exclusifs.

L'occasion de voir LeBron James dans un univers en 3D, mais pas seulement. Pour la première fois, les Looney Tunes apparraissent également, à commencer par Bugs Bunny et Titi.

LeBron James dans Space Jam 2 © EW

Bugs Bunny dans Space Jam 2 © EW

LeBron et les Looney Tunes contre les méchants

Cedric Joe, qui joue "Dom", le fils de LeBron James, et Don Cheadle, qui incarne AI-G, le grand méchant du film, sont également présents sur les clichés.

Cedric Joe et Don Cheadle dans Space Jam 2 © EW

Space Jam 2 doit raconter l'histoire de LeBron James et de son fils (Dom, donc) qui se retrouvent piégés dans une autre dimension où l'univers Warner Bros est contrôlé par AI-G, une intelligence artificielle dans un corps d'homme. Pour retrouver Dom et se sortir de là, LeBron devra faire équipe avec les Looney Tunes et disputer un match de basket contre une équipe de clones numériques. On ne change pas une recette aussi efficace.