Cyclisme: "Tu ne peux pas continuer à te cacher", Lefevere met encore un coup de pression à Alaphilippe

Dans une interview en Belgique, Patrick Lefevere, le manager de la Quick-Step Alpha Vinyl, a assuré avoir eu une conversation en face-à-face avec Julian Alaphilippe au sujet de son manque de résultats, contrairement à ce qu’affirmait son coureur.

Le torchon continue à brûler, à distance, entre Patrick Lefevere et Julian Alaphilippe. Invité dans un salon en Belgique, le manager de la Quick-Step Alpha Vinyl a réitéré ses critiques envers son coureur star, à qui il reproche depuis plusieurs semaines, via la presse, son manque de résultats en 2022. Il a surtout affirmé avoir déjà eu une conversation en face à face avec lui à ce sujet… Contrairement à ce qu’affirmait le coureur.

"Il dit que nous n’avons pas eu cette conversation, je dis que nous l’avons fait. Sa femme et son manager étaient là, a affirmé Lefevere au journaliste Karl Vannieuwkerke. Je lui ai dit que je n'étais pas content du tout. Je comprends ses maladies et ses chutes, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ça. C'était la froide vérité." En 2022, Alaphilippe a vu sa saison être perturbée par une grosse chute sur les Strade Bianche, en début de saison, puis l’enchaînement malencontreux d’une bronchite, d’un pneumothorax et du Covid-19. Il avait achevé son année sur le Tour d’Espagne, chutant à la 11e étape.

Deux victoires seulement en 2022

"Tout le monde sait que je ne m’en prends pas aux coureurs blessés, mais s'il y a un prix élevé qui s'y rattache, alors je peux réagir, a poursuive Lefevere. L'année dernière, il a gagné deux fois, les années précédentes trois et quatre fois. Je ne l'ai pas pris dans l'équipe pour ça." Avec seulement deux victoires, une étape sur le Tour de Wallonie et sur le Tour du Pays basque, 2022 a été l’année la plus famélique du Français depuis longtemps, comparé à ses ses standards de 2019 (12 succès). Ce qui avait poussé son patron à dire qu'il devait "justifier son salaire".

Dans une interview à L’Equipe, la semaine passée, Alaphilippe n’avait pas caché sa surprise face aux attaques répétées de Lefevere. "À chaque fois que j'ai eu des discussions avec lui, ça s'est bien passé, avait confié le double champion du monde, sous contrat avec l’équipe belge jusqu’en 2024. Jamais il ne m'a dit des choses pareilles en face. Pour être honnête, j'ai été un peu surpris de lire ça. S'il avait le moindre problème avec moi, je pense qu'il m'en aurait parlé en premier. Donc bon... Je ne m'en soucie pas du tout."