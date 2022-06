Les organisateurs de la Vuelta veulent faire passer le peloton dans le stade de l’Atlético… pendant un match

La dernière étape de la Vuelta 2022, qui se tiendra le 11 septembre prochain, pourrait passer dans le Wanda Metropolitano pendant un match de l’Atlético de Madrid. Les organisateur du Tour d’Espagne aimeraient profiter de la fenêtre de 15 minutes offerte par la mi-temps pour faire passer le peloton dans l’enceinte de Rojiblancos en pleine rencontre.

Si le Tour de France a sa traditionnelle étape des Champs-Elysées pour conclure les trois semaines de course, le Tour d’Espagne pourrait développer sa propre tradition de fin de parcours. Unipublic, société organisatrice de la Vuelta, aimerait que le peloton du Tour d’Espagne passe dans le Wanda Metropolitano, stade de l'Atlético de Madrid. Jusque là rien de nouveau. Au détail près que ce détour devrait se faire pendant un match des Rojiblancos.

Les organisateurs voudraient profiter des quinze minutes de la mi-temps du match pour faire passer les coureurs dans l’antre de 68.000 places. La société espagnole aimerait par ailleurs que cette collaboration entre football et cyclisme devienne une tradition pour l’ultime étape de la Vuelta.

Comme le souligne Marca, le Wanda Metropolitano se situerait à mi-chemin de cette dernière étape de 100 kilomètres entre Las Rozas et Madrid. Ce détour footballistique nécessiterait un calcul parfait de la vitesse du peloton, afin de rentrer dans la fenêtre des quinze minutes de la mi-temps.

A l’instar du Tour de France, Unipublic pourra compter sur le traditionnel rythme de croisière des coureurs lors de la dernière étape pour calculer son coup. Pour l'heure, le projet est encore au stade de l'idée. Marca précise qu'aucune discussion n'a encore été entamé par la société organisartice de la Vuelta avec l'Atlético de Madrid, propriétaire du stade.

Le Vélodrome en 2017 et Santiago Bernabéu en 2002

L’idée de faire passer des coureurs dans un stade n’est pas née de l’esprit des organisateurs espagnols. Entre 1903 et 1967, l’arrivée du Tour de France était jugé au Parc des Princes, alors encerclé d’une piste cycliste. Plus récemment, le contre-la-montre du Tour de France 2017 à Marseille s’est achevé au stade Vélodrome, où Maciej Bodnar avait été le plus rapide. En Espagne, la ligne d’arrivée de la dernière étape de la Vuelta 2002 était située en plein cœur de Santiago Bernabéu pour fêter le centenaire du Real Madrid. Aitor González avait pu alors savourer sa victoire au classement général dans un antre de 81.000 places.

Si le projet d’Unipublic prend vie, ce serait toutefois la première fois que le peloton s’invite dans stade pendant un match de foot. La Vuelta 2022 s’élancera le 19 août d’Utrecht (Pays-Bas) et s'achèvera le 11 septembre à Madrid.