Paris-Roubaix: chutes, crevaisons et abandons... les images spectaculaires de la Trouée d'Arenberg

Alors que le Paris-Roubaix se déroule ce dimanche, les coureurs ont connu bon nombre de mésaventures sur l’Enfer du Nord. Durant plusieurs étapes, notamment lors de la Trouée d’Arenberg, plusieurs coureurs ont vu leur course prendre un mauvais tournant. Comme le vainqueur de l’an dernier, Dylan van Baarle.

Comme il fallait s’y attendre, le Paris-Roubaix de ce dimanche a connu bon nombre de rebondissements. L’Enfer du Nord a fait honneur à sa réputation, en bouleversant la course. Entre les abandons, et les nombreuses chutes, les coureurs ne connaissent pas une course aisée, loin de là.

La Trouée d’Arenberg fait des dégâts

L’équilibre de la course a connu un gros bouleversement lors de la Trouée d’Arenberg. Le secteur mythique du Paris-Roubaix a fait de très gros dégâts. Plusieurs coureurs dans le peloton ont été impliqués dans une grosse chute. Des grands noms comme le vainqueur de l’an dernier Dylan van Baarle et Kasper Asgreen sont tombés. Suite à cela, le Néerlandais a été contraint à l’abandon. Ce ne sont pas les seuls à avoir connu une mésaventure.

Dans cette même Trouée, le Canadien Derek Gee a été touché par une impressionnante crevaison. Même scénario pour Christophe Laporte qui après la chute de Van Baarle, a été lâché par sa roue arrière. Un scénario catastrophe pour le Français, qui a vu le peloton le rattraper. L’éloignant ainsi de la tête de course.

Scénario cruel pour Sagan

Une des plus grosses désillusions du jour est pour Peter Sagan. Alors qu’il dispute son dernier Paris-Roubaix, le Slovaque a vu sa course se terminer d’une bien triste manière. À 151 kilomètres de l’arrivée, le coureur a chuté, et a dû abandonner. Blessé au visage, le cycliste a été transporté à l’hôpital.

Une sacrée déception pour Sagan qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Il avait remporté le Paris-Roubaix en 2018. Pour l'heure, le groupe de tête où figurent notamment Kung, Van der Poel et Van Aert viennent de passer le secteur de Beuvry-la-Forêt, et sont à environ 60km de l'arrivée.