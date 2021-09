"Quel champion on a !": le roi Alaphilippe rend très fier Voeckler et ses proches

Le sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme Thomas Voeckler s’est montré dithyrambique au sujet de Julian Alaphilippe, sacré double champion du monde ce dimanche.

Les hommages sont à la hauteur de la performance. Julian Alaphilippe a été salué comme il se doit par le sélectionneur de l'équipe de France, ses coéquipiers et bien sûr son entourage après son deuxième maillot arc-en-ciel décroché ce dimanche dans les rues de Louvain. "Quelle course tactique et quelle équipe. Et puis quel champion on a !, a réagi Thomas Voeckler au micro de RMC Sport. Il faut vraiment que tous les gens qui aiment le sport et le vélo en France, de tout âge, soient conscients que ces moments-là, il faut les apprécier".

"Il y en aura sans doute d’autres, ajouté le sélectionneur français. On ne va pas gagner chaque année, mais l’an dernier j’ai dit ça aussi. Savourons."

Turgis: "Il faisait déjà partie de la légende et il confirme"

Coéquipier de Julian Alaphilippe, Anthony Turgis a aussi eu des mots forts pour le double champion du monde. "Julian est un super coureur. Gagner une fois, c'est grand, mais gagner une deuxième fois, on n'en parle pas. Il y a très peu de coureurs qui ont réussi à le conserver. C'est une très grande journée. (...) Il faisait déjà partie de la légende et il confirme."

Bryan Alaphilippe, frère de Julian, s’est aussi montré ému après ce nouveau titre. "Je n'ai pas pu me rendre sur place mais j'ai suivi ça toute la journée, a-t-il raconté au micro de RMC. C'était incroyable, je n'y croyais pas du tout mais c'est toujours autant d'émotion. Je pense qu'il disait ça pour s'enlever de la pression mais il voulait vraiment défendre son maillot."

"Une année avec des hauts et des bas"

Enfin, le cousin et entraîneur du double champion du monde, Franck Alaphilippe, est revenu également pour RMC sur la drôle d’année vécue par le coureur de 29 ans. "Il a vécu une année avec des hauts et des bas, avec l'arrivée de son bébé, a-t-il rappelé. Ça a été une année difficile, qu'il a associé à son maillot. Ça a été une année de bonheur aussi ! C'est pour ça qu'il a eu cette réflexion en disant qu'il avait presque envie de l'abandonner (le maillot de champion du monde, ndlr) mais Julian fait du vélo pour gagner. On savait très bien qu'en étant sur la ligne de départ, il n'allait rien lâcher et qu'il ferait tout pour remporter ce maillot arc-en-ciel."