Cyclisme: Alaphilippe ne pense pas avoir l’équipe pour gagner le Tour de France

Julian Alaphilippe a tenu un point presse ce mercredi à la veille de son début de saison sur le Tour de la Provence. L’occasion pour le double champion du monde de cyclisme de détailler ses objectifs de l’année et notamment sur le prochain Tour de France.

En cinq participations au Tour de France depuis le début de sa carrière, Julian Alaphilippe a déjà signé plusieurs exploits retentissants avec six victoires d’étape et même une victoire au classement du meilleur grimpeur en 2018. Pourtant, malgré un total de 18 jours passés avec le maillot jaune sur le dos, le coureur français n’a jamais réussi à grimper sur le podium final sur les Champs-Elysées. Au moment de présenter ses objectifs pour l’année 2022, le double champion du monde en titre a reconnu qu’il ne visait pas la victoire sur la prochaine Grande Boucle.

"Cela fait un moment que l’on me pose la question sur le fait de gagner le Tour. Si on regarde l’équipe qu’on aura au départ du Tour, on n’aura pas une équipe qui roulera pour le classement général, a prévenu le leader de la formation Quick-Step Alpha Vinyl. Cela n’enlève rien au fait d’avoir des ambitions et de vouloir faire un beau Tour, collectivement ou personnellement. C’est encore ce que je vais essayer de faire cette année. Partir avec l’objectif unique de gagner le Tour, ce n’est pas d’actualité."

Alaphilippe impatient de débuter le Tour

Seulement 30e du classement général en 2021, Julian Alaphilippe n’a jamais fait mieux qu’un top 5 lors de sa meilleure performance sur les routes françaises en 2019. Vainqueur du prix de la combativité il y a bientôt trois ans, le protégé de Patrick Lefevere s’est fixé d’autres objectifs pour la saison à venir.

"A partir du moment où j’ai dévoilé mon calendrier de course, on se rend bien compte que les Ardennaises seront très importantes pour la première partie. Il y aura ensuite le bloc en Italie car ce sont des courses que j’aime et où on aura à cœur de briller, a encore estimé le compagnon de Marion Rousse. Les classiques sont toujours très importantes pour l’équipe et pour moi. Ensuite bien sûr, il y aura le Tour. Comme chaque année, j’aurais à cœur d’être en forme. En plus, c’est encore une fois avec le maillot arc-en-ciel. J’ai hâte d’aller faire les reconnaissances et de voir ce que l’on peut planifier."

Et l’un des chouchous du public français de préciser qu’il se sent en superbe forme avant d’entamer l’année: "Je me sens un peu plus relax que l’année dernière à la même période. Je sais que mes objectifs de la première partie de saison arrivent un peu plus tard donc ce n’est pas le but d’être en super condition dès le début de l’année."