Tour de France (14e étape): les explications du photographe présent sur une des motos qui ont tué l'effort de Pogacar

Deux motos ont créé la polémique et été sanctionnées samedi sur le Tour de France, pour avoir empêché Tadej Pogacar de placer une attaque éclair sur Jonas Vingegaard dans l'ascension du col de Joux Plane. Le photographe de l'Equipe, présent sur une des motos, sort du silence.

C'est l'image de cette 14e étape du Tour de France 2023: les deux motos qui gênent Tadej Pogacar alors que celui-ci lançait une attaque sur Jonas Vingegaard, à 700-800m du sommet du col de Joux Plane. Le Slovène, qui chasse le maillot jaune, avait dû renoncer... et s'était finalement fait griller la priorité par le Danois pour la bonification en haut du col.

Le photographe de l'Equipe présent sur une des motos s'explique. Dans son journal, il parle du dilemme qui se présentait au pilote et reconnait avoir "commis une erreur" concernant la situation initiale: "Quand je vois que Pogacar démarre, je le dis à mon pilote, qui me répond qu'il ne peut tout simplement pas décrocher. Et quand il arrive sur nous, on se retrouve dans une situation délicate. Le public est tellement dense qu'il y a un choix à faire dans l'instant: casser l'effort du coureur ou se ranger dans le public et blesser des personnes." En clair, c'était l'attaque de "Pogi" ou les spectateurs.

"On ne doit pas se retrouver dans ce genre de situation"

"Je ne vais pas défendre l'indéfendable: on ne doit pas se retrouver dans ce genre de situation, poursuit-il. J'aurais dû demander à mon pilote de prendre du champ plus vite et plus tôt. La prochaine fois j'accélère et je ne prends pas la photo, tant pis."

Les commissaires de course ont infligé des sanctions aux deux motos: les deux véhicules sont exclus pour la 15e étape de ce dimanche.