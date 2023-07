Tour de France: Pogacar a été "perturbé mentalement" par la moto, son équipe fataliste sur la polémique

Alors que Tadej Pogacar a été freiné par une moto dans la montée du col de Joux-Plane lors de la 14e étape du Tour de France ce samedi, la team UAE Emirates a crié au scandale, estimant que cet incident a perturbé la concentration du Slovène.

Tadej Pogacar peut avoir des regrets. En jambes dans les pentes du col de Joux-Plane lors de la 14e étape de la Grande Boucle entre Annemasse et Morzine Les Portes du Soleil, le Slovène a attaqué une première fois Jonas Vingegaard en milieu d'ascension, avant de se faire rejoindre par le vainqueur sortant du Tour. Pas rassasié, le maillot blanc a décidé de remettre le couvert à moins d'un kilomètre du sommet, sur une route étroite et noire de monde.

Alors que le leader du classement général semblait ne pas pouvoir suivre, Pogacar a été obligé de couper son effort à cause de deux motos situées bien trop près des deux coureurs. Ce fait de course n'a pas été forcément apprécié par la team UAE Emirates, notamment son directeur sportif, qui regrette un sprint faussé pour les bonifications dans la montée du col hors-catégorie "Ce sont des circonstances de course mais il doit y avoir plus de deux mètres d’écart. C’est une question de respect pour les coureurs. Ce n’est pas acceptable", confie Joxean Fernandez Matxin.

L'attaque de Pogacar sur Vingegaard stoppée par la moto, 14e étape du Tour de France, 15 juillet 2023 © Capture écran France 2

"À ce moment-là, il est devenu nerveux"

Mauro Gianetti s'est montré plus offensif, estimant que cette moto "ne devait normalement pas se trouver là" et qu'elle a perturbé la concentration du double vainqueur de la Grande Boucle. "Il avait quand même gardé un peu de jus pour l'attaquer à 700-800 mètres du sommet et il a malheureusement été bloqué par la moto. Je crois qu'à ce moment-là, il est devenu nerveux, il a loupé le sprint de la bonification au sommet, assure le directeur sportif d'UAE. Après il est parti sur la descente, il a descendu à son rythme mais avec Rodriguez devant. On a vu que Tadej et Vingegaard sont plus ou moins au même niveau et c'est pour ça qu'il fallait aller chercher chaque seconde. C'est dommage pour la bonification. Je crois qu'il était perturbé mentalement par l'attaque qu'il voulait mettre et la moto. Il y a des coureurs pas faciles mentalement, ils sont fatigués."

Au bout du compte et des 150 kilomètres du jour, Tadej Pogacar a perdu une seconde sur Jonas Vingegaard et pointe à 10 secondes du maillot jaune. Un écart aussi mince n'a jamais été vu depuis 2009 à ce stade de la course. À l'époque, Rinaldo Nocentini en jaune devançait George Hincapie de 5 secondes et Alberto Contador de 6 secondes. L'année précédente, Cadel Evans ne comptait qu'une seule seconde d'avance sur Fränk Schleck après 14 étapes. Un nouveau round est attendu dès dimanche entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc (171,3 km), où cinq cols répertoriés sont au programme.