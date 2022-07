Tour de France: AG2R perd son leader, O’Connor ne prendra pas le départ de la 10e étape

Décroché au classement général et touché physiquement, le leader d’AG2R-Citröen Ben O’Connor abandonne le Tour de France lors de la journée de repos. Annoncé outsider, le coureur australien n’a jamais été dans le coup en raison de chutes.

Les journées se suivent et ne se ressemblent pas pour AG2R-Citroën. Au lendemain de la victoire en solitaire de Bob Jungels à Châtel, la formation française enregistre l’abandon de Ben O’Connor, son leader annoncé au grand départ à Copenhague. "Depuis sa chute, Ben souffrait, explique Serge Niamme, le médecin de l’équipe, sur son site. Les vibrations lors de l'étape de pavés n'ont pas facilité son rétablissement et sa seconde chute samedi lors de la huitième étape a encore aggravé la douleur".

"C'est comme avoir un couteau dans le fessier"

Tombé sur la deuxième étape, le vainqueur de Tignes l'année dernière souffrait d’une lésion musculaire du moyen fessier droit, comme le confirme le coureur australien sur les réseaux d’AG2R-Citroën. "C’est comme pédaler avec une seule jambe, témoigne-t-il. C’était très difficile. Je me suis battu hier. Je voulais voir si je pouvais passer ce point de douleur. C’était juste trop, c’est comme avoir un couteau dans le fessier. C’est très douloureux. Donc oui, je ne prendrai pas le départ de la 10e étape. Même cette idée s’est évaporée il y a quelques jours. Ce n’était pas à cause de ma forme mais simplement de la malchance".

Jamais dans le coup au classement général, il occupait ce lundi la 86e place, à 49'58" du leader Tadej Pogacar. "Tout ce que je peux faire c’est de me ressaisir, ajoute celui qui fera de la Vuelta (19 août-11 septembre) son prochain objectif. Ce sport est brutal, il te prend dans ses bras, te jette au sol et te laissera là. Cela peut être frustrant mais je ne peux pas y faire grand-chose. Donc je dois me reprendre et penser au futur. Je dois poursuivre à mon niveau, celui que je rêve d’avoir, que j’espère avoir. Je sais où j’en suis. J’espère que les gars auront plus de chance".

Paret-Peintre nouveau leader d'AG2R

Le troisième du dernier Dauphiné et quatrième du Tour 2021 sera remplacé hiérarchiquement par Aurélien Paret-Peintre, actuellement 13e de la Grande Boucle avec 3’31" de retard sur le maillot jaune. Le coureur français espère faire mieux que sa 15e place de l’an dernier dans une équipe qui poursuivra la course à six puisque Geoffroy Bouchard n’avait déjà pas pris le départ de la 8e étape.