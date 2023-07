Tour de France: dix secondes d'écart entre le maillot jaune et son dauphin après 14 étapes, du jamais-vu depuis 2009

À l'issue de la 14e étape du Tour de France, Jonas Vongegaard et Tadej Pogacar ne sont séparés que de dix secondes. Un écart minime qui n'a plus été aussi resserré depuis 14 ans.

Ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Depuis le début de la Grande Boucle, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se livrent une lutte acharnée pour le classement général. Depuis le départ de Bilbao le 1er juillet dernier, où le Slovène a testé une première fois le vainqueur sortant, les deux hommes se sont attaqués tour à tour.

Le Danois a lancé les hostilités lors de l'arrivée à Laruns (5e étape), avant que son rival ne lui réponde le lendemain en allant gagner à Cauterets-Cambasque. Une 6e étape où Vingegaard a endossé la tunique jaune et ne l'a plus jamais quitté. Pour l'instant, car "Pogi" multiplie les attaques pour grignoter des secondes.

Du jamais-vu depuis Nocentini, Hincapie et Contador en 2009

Ce samedi, le coureur UAE a tenté de distancer celui de la Jumbo en attaquant dans le col de Joux-Plane, mais il a été gêné par deux motos, finalement sanctionnées. Au final, Pogacar a perdu une seconde sur Vingegaard à l'issue de la 14e étape et accuse désormais un retard de dix secondes sur le maillot jaune, plutôt satisfait de cette journée difficile.

"Je suis très heureux de ce que nous avons produit aujourd'hui en tant qu'équipe, de la manière dont nous nous sommes battus. Nous avions un plan et nous l'avons respecté. Je suis fier de mes coéquipiers et je veux tous les remercier, a expliqué Jonas Vingegaard, qui ne veut pas paniquer face à la pression, "la pire chose à faire".

Dix secondes d'écart après 14 étapes, c'est du jamais-vu à ce stade de la course depuis 2009. À l'époque, Rinaldo Nocentini, alors en jaune, devançait George Hincapie de 5 secondes et Alberto Contador de 6 secondes. L'année précédente, Cadel Evans ne comptait qu'une seule seconde d'avance sur Fränk Schleck après 14 étapes. Nul doute que les hostilités ne vont pas s'arrêter là. À commencer par dimanche avec la 15e étape entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc (171,3 km), où cinq cols répertoriés sont au programme.