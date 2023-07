Tour de France: les sanctions sont tombées après l'incident avec la moto qui a gêné Pogacar, Vingegaard puni pour une pause pipi

Les commissaires de course ont infligé des sanctions aux deux motos qui ont gêné l'attaque de Pogacar dans les derniers hectomètres de la montée du col de Joux-Plane. Les deux véhicules sont exclus pour la 15e étape dimanche.

Les commissaires de course n'ont pas tardé pour infliger leurs sanctions. Lors de la 14e étape du Tour de France entre Annemasse et Morzine Les Portes du Soleil, la course - et peut-être la Grande Boucle - a basculé dans les 700 derniers mètres du col de Joux-Plane, lorsque Tadej Pogacar a attaqué Jonas Vingegaard pour la deuxième fois de la journée sur une route étroite et noire de monde.

Mais les deux motos présentes devant le binôme en ont décidé autrement, et le Slovène a été contraint de couper son effort. Les deux véhicules ont été sanctionnés par les commissaires de course dans la soirée. Pour "infraction aux dispositions réglementaires ou aux directives concernant la circulation des véhicules dans la course (non respect du cahier des charges presse avant le sprint bonus du col de Joux Plane)", deux motos sont sanctionnées: une moto radio-TV et une moto photographe. Elles sont exclues pour la 15e étape.

La colère chez UAE

Ce fait de course lors de la première étape alpestre a jeté un coup de froid chez l'équipe de Pogacar. Mauro Gianetti estime que cette moto "ne devait normalement pas se trouver là" et qu'elle a perturbé la concentration du double vainqueur de la Grande Boucle. "Il avait quand même gardé un peu de jus pour l'attaquer à 700-800 mètres du sommet et il a malheureusement été bloqué par la moto. Je crois qu'à ce moment-là, il est devenu nerveux, il a loupé le sprint de la bonification au sommet", assure le directeur sportif d'UAE.

A noter que parmi les sanctions, on trouve Jonas Vingegaard, mis à l'amende pour une pause pipi non réglementaire: "Comportement inconvenant (uriner en public", précise le communiqué.

Après la 14e étape, Tadej Pogacar accuse un retard de 10 secondes sur Vingegaard. Un nouveau round est attendu dès dimanche dans les Alpes avec la 15e étape entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc (171,3 km), où cinq cols répertoriés sont au programme.