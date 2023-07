Tour de France: l'étonnante chute de Calmejane à cause d’un spectateur

Lilian Calmejane (Intermarché -Circus-Wanty) est tombé dans le début de la 9e étape du Tour de France, en raison de la maladresse d’un spectateur qui agitait des maillots au bord de la route.

Le Tour de France de Lilian Calmejane n’est décidément pas de tout repos. Une semaine après avoir terminé la 2e étape avec des punaises dans ses roues, le coureur de 30 an a été victime d’une nouvelle mésaventure avec le public. Sur la route entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme, il est tombé en raison d’un spectateur maladroit.

>> Suivez la 9e étape du Tour de France EN DIRECT

Un ironique pouce vers le haut en guise de réponse

Sur la gauche de la route, un homme agite un étendage de maillots aux couleurs de la tunique Mercier de Raymond Poulidor, peu avant le sprint intermédiaire du lac de Vassivière. La corde se prend dans le vélo du Français, envoyé au sol. Ce dernier se relève rapidement avant d’adresser un pouce vers le haut de façon ironique à destination du public.

Le coureur Intermarché-Circus-Wanty a immédiatement repris la route, très en colère, avant de se porter à la voiture médicale visiblement sans trop de dégâts. "Merci pour ce genre de connerie humaine…, s’était-il plaint au sujet de l’épisode des punaises vers Saint-Sébastien. Je pense ne pas avoir été le seul victime de crevaison dans le final… Sachez qu’on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries, bande d’abrutis…"

"Tu n'as aucun respect pour les coureurs", le précédent Cras

Ce samedi, Steff Cras (Total-Energies) avait déjà critiqué un spectateur qui a provoqué une chute l'ayant finalement contraint à l'abandon. "Lorsqu'un spectateur monte de plus d'un mètre sur la route et ne bouge pas à l'arrivée du peleton, mieux vaut rester chez soi, a-t-il pesté. Tu n'as aucun respect pour les coureurs. J'espère que tu te sens vraiment coupable! Je dois quitter le Tour de France à cause de toi".