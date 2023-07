Tour de France: l'invitation de Pogacar à Vingegaard pendant la journée de repos

Grands favoris du Tour de France, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ne sont séparés que de dix secondes avant la dernière semaine de course. En cette journée de repos, le Slovène a lancé une invitation au maillot jaune.

La dernière semaine de ce Tour de France s'annonce explosive. Après un week-end dans les Alpes marqué par les attaques de Tadej Pogacar pour tenter de destabiliser Jonas Vingegaard, les deux favoris de la Grande Boucle mettent leur rivalité sur pause ce lundi à l'occasion de la deuxième journée de repos à Saint-Gervais.

Pour autant, le Danois et le Slovène ne vont pas se quitter bien longtemps. Le coureur UAE a d'ailleurs lancé une petite invitation à son rival. "En route pour la journée de repos et directement au café avec Jonas Vingegaard", a-t-il écrit sur Twitter.

>> La radio digitale RMC 100% Tour

Le plus faible écart depuis 2010

Les deux monstres se retrouveront quoi qu'il arrive mardi, à l'occasion du contre-la-montre entre Passy et Combloux. Un chrono court (22,4km), avantageux pour les grimpeurs, qui convient aux deux coureurs a en croire les principaux intéressés. Est-ce que "Pogi" arrivera à refaire une partie de son retard, comme il s'est employé à le faire depuis quelques jours ? Il y a une semaine, au moment de reposer les batteries une première fois, l’avance de Vingegaard était de 17 secondes.

Ce dimanche soir, le champion sortant devance toujours son rival de dix petites secondes. Le plus petit écart après 15 étapes sur le Tour entre les deux premiers depuis les huit secondes séparant Alberto Contador et Andy Schleck en 2010. Mais nul doute que le suspense va durer jusqu'au bout entre les deux dynamiteurs de la plus grande course du monde.