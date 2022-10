Tour de France: les points bonus en cours d'étapes feront leur retour en 2023

Absents en 2022, les points bonus seront réintégrés au parcours du Tour de France 2023. Ils seront attribués à six reprises et donneront des secondes de bonification.

Un nouveau départ de l’étranger (Bilbao), cinq massifs montagneux, un record de trente cols, un seul contre-la-montre, et un total de 3.404 kilomètres au programme… Le parcours du Tour de France 2023 a été dévoilé ce jeudi à Paris. Avec un retour important : celui des points bonus.

Des points bonus attribués à six reprises

Pour la dernière édition, les organisateurs avaient décidé de plus allouer de secondes de bonifications en cours d’étape. Une règle qui avait notamment permis à Julian Alaphilippe de prendre le maillot jaune par le passé. "On a considéré que le parcours ne s’y prêtait pas, s’était alors justifié Thierry Gouvenou, le directeur technique du Tour. En clair, les premières fois où ça aurait pu être intéressant, ça arrive déjà tard dans la course et l’impact aurait donc été assez faible au général. C’est uniquement pour cette année que nous avons pris cette décision, mais ça peut très bien revenir en 2023."

Et effectivement, les points bonus seront de retour l’an prochain. Concrètement, cela signifie qu’il y aura des secondes à aller glaner (8’’, 5’’ et 2’’ pour les trois premiers) à certains endroits stratégiques, au passage de cols ou sommets, ce qui pourrait intéresser certains coureurs dans l’idée de faire des rapprochés au général ou même de s’emparer de la tunique de leader.

"Ces points bonus n’auront aucune incidence sur le classement par points", est-il précisé. Il ne faut pas confondre ces points bonus avec "les bonifications qui seront distribuées à l’arrivée de chaque étape en ligne et attribueront respectivement 10, 6 et 4 secondes aux trois premiers coureurs classés".

Ces points bonus seront attribués à six reprises en cours d'étapes :

- Côte de Pike (1ère étape entre Bilbao et Bilbao)

- Ascension de Jaizkibel (2e étape entre Vitoria-Gasteiz - San Sebastian)

- Col de Marie Blanque (5e étape entre Pau et Laruns)

- Col de la Croix Rosier (12e étape entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais)

- Col de Joux Plane (14e étape entre Annemasse et Morzine les Portes du Soleil)

- Côte des Amerands (15e étape entre Les Gets Les Portes du Soleil et Saint-Gervais - Mont Blanc)