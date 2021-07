Tour de France: victoire en solitaire pour Politt, journée tranquille pour Pogacar

L'Allemand Nils Politt, deuxième de Paris-Roubaix en 2019, a décroché ce jeudi la plus belle victoire de sa carrière en remportant la 12e étape du Tour de France, à Nîmes. Le maillot jaune reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar.

Pas de 34e victoire sur le Tour de France pour Mark Cavendish. Pas encore. Le Britannique pouvait espérer égaler le record d'Eddy Merckx ce jeudi. Il fallait pour cela que la 12e étape se termine par un sprint massif. Mais ce scénario ne s'est pas produit. C’est l'Allemand Nils Politt, membre de l’échappée du jour, qui s’est imposé dans les rues de Nîmes (Gard) après 159,4 kilomètres de course.

Une belle récompense pour ce solide rouleur de 27 ans, cinquième du Tour des Flandres et surtout deuxième de Paris-Roubaix en 2019, qui n'avait encore jamais gagné sur un Grand Tour. Un joli lot de consolation, aussi, pour sa formation Bora-Hansgrohe après l'abandon de Peter Sagan.

Dès le départ, donné depuis Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), certains ont compris qu’il y avait un coup à jouer en profitant du vent pour provoquer des bordures. Mais après de gros relais, et quelques cassures, qui n’ont piégé aucun prétendant au podium à Paris, le peloton a temporisé et laissé filer une dizaine de coureurs distancés au général, et donc absolument pas dangereux pour le maillot jaune Tadej Pogacar. L’écart s’est vite envolé et il a fallu attendre les 45 derniers kilomètres pour avoir à nouveau un peu d’animation à l’avant.

Conscients du danger représenté par Julian Alaphilippe dans ce groupe, et par André Greipel ou Connor Swift en cas d’arrivée au sprint, Imanol Erviti, Nils Politt, Harrison Sweeny et Stefan Küng sont parvenus à s'entendre et à s’isoler à l’avant. Puis le quatuor est devenu un trio lorsque le Suisse de la Groupama-FDJ a lâché prise, alors qu’il semblait le mieux armé pour l’emporter.

Pas de changement au général

Sûr de sa force, Nils Politt a ensuite placé une terrible accélération pour s'envoler, à 10 kilomètres du but, et personne n'a été en mesure de le reprendre. Il s'est imposé avec 31" d'avance sur le vétéran espagnol Imanol Erviti (Movistar) et l'espoir australien Harry Sweeny (Lotto Soudal). Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a dû se contenter de la 9e place. Aucun changement à signaler au classement général. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), qui a passé une journée tranquille au lendemain de ses difficultés affichées dans la double ascension du Ventoux, reste leader. Avec toujours plus de cinq minutes d'avance sur Rigoberto Uran (EF Education Nippo), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (Ineos) ou encore Ben O'Connor (AG2R Citroën).

La 13e étape du Tour de France traversera vendredi le Midi de la France sur un parcours de plaine de 219,9 kilomètres entre Nîmes et Carcassonne.