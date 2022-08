Affaire Pogba: "J’espère que ça ne remet pas en cause la place de Pogba en équipe de France", Noël Le Graët réagit à l'affaire

Contacté par RMC Sport, le président de la FFF, Noël Le Graët, a réagi à l'affaire Paul Pogba et ses possibles répercussions pour l'équipe de France.

L'affaire Paul Pogba continue de faire beaucoup de bruit. Après la publication de la vidéo de son frère Mathias, dans laquelle il promettait de grandes révélations au sujet du champion du monde et son entourage, le clan du joueur de la Juventus a rapidement commenté les faits, dénonçant notamment "des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba".

Contacté par RMC Sport, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a réagi sur cette affaire et ses possibles répercussions pour l'équipe de France: "Pour le moment on est au début d’une affaire. Personne n’est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. À ce stade ce ne sont que des rumeurs. J’adore Paul. J’espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France."

Une enquête ouverte

Ce dimanche, une enquête a été ouverte sur des soupçons de tentatives d'extorsion dont se dit victime Paul Pogba par la voix de ses avocats. Les autorités ont été saisies en Italie et en France il y a un mois. France Info révèlait ce dimanche soir ce que Paul Pogba aurait dit aux enquêteurs au sujet des menaces et tentatives d'extorsion dont il aurait été victime. Une bande d'individus, notamment composée d'amis d'enfance du joueur, de deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assault dont son frère Mathias, l'aurait intimidé à plusieurs reprises. Une somme de 13 millions d'euros lui aurait été réclamée, les hommes allant même jusqu'à l'attendre au centre d'entraînement de la Juventus.

La bande aurait indiqué à Paul Pogba l'avoir protégé pendant 13 ans et réclamerait une compensation pour cela. Par ailleurs, le milieu bianconero aurait renvoyé de son domicile un ami qu'il hébergeait après que ce dernier lui ai volé 200.000 euros via sa carte bancaire, aurait-il expliqué aux enquêteurs. Tard dans la soirée, Mathias Pogba a formulé de nouvelles accusations contre son frère, qui a commencé "à montrer son vrai visage pour mentir à la police", le "faire taire" et "l'envoyer en prison".

Des relations froides entre les deux hommes

Les deux frères Pogba sont en froid depuis plusieurs mois. En mars dernier, lors d'une soirée organisée au Shangri-La à Paris, les deux frères ont fait une apparition, quelques jours avant les faits présumés rapportés par Paul Pogba dans son audition devant les enquêteurs. Cette soirée avait pour but le lancement de l’association Golden Score, créée par Mathias Pogba, qui doit conseiller et aider les sportifs à préparer leur après carrière. Sur Instagram, on peut voir une publication en date du 24 mars qui félicite son frère pour le lancement de cette association.