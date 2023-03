Argentine: une "minute de silence" pour la France pendant les célébrations

L’Argentine a encore célébré ses champions du monde pour leur premier match post-Mondial dans la nuit de jeudi à vendredi en marge de la victoire contre le Panama (2-0). Gêné quand les fans lui ont demandé de danser, Lionel Messi s’est un peu moins retenu pendant le chambrage contre le Brésil et la France.

Un peu plus de trois mois après son sacre contre la France lors de la Coupe du monde 2022, l’Argentine n’est toujours pas redescendue de son nuage. Pour le premier match post-Mondial, les protégés de Lionel Scaloni l’ont tranquillement emporté face au Panama (2-0) grâce notamment au 800e but en carrière de Lionel Messi sur un superbe coup-franc. Après le succès de l’Albiceleste, les joueurs et les supporters ont communié et célébré une nouvelle fois leur troisième étoile. Une grande fiesta marquée par plusieurs moments forts.

Héros de tout un peuple, Lionel Messi a notamment été invité à danser par tous les fans massés dans les tribunes du Stade Monumental de Buenos Aires… dans le plus pur style de cette Scaloneta. "Que danse Messi, la put*", ont réclamé en cœur les spectateurs. En vain, d’un geste de la main, "La Pulga" leur a signifié que non, il ne danserait pas.

L’Argentine a chambré le Brésil et la France

Outre un discours émouvant de la part de celui qui a appelé à "profiter" de titre mondial pour lequel "il a fallu beaucoup de temps pour le gagner à nouveau", Lionel Messi a ensuite participé aux célébrations avec le reste de ses coéquipiers.

Et sans trop se retenir, la star du PSG et de la sélection argentine a lui aussi pris part aux deux minutes de silence réclamé par l’ambianceur d’un soir Lautaro Martinez.

Le buteur argentin de l’Inter Milan a lancé un chambrage assez classique en Argentine et plus généralement dans le football sud-américain en appelant à respecter une minute de silence pour le Brésil, le grand rival continental.

Après leur avoir tant fait peur lors de cette finale de la Coupe du monde, l’équipe de France a aussi eu droit à sa minute de silence et, comme le reste de ses compatriotes, Lionel Messi a sautillé de joie lors de cette petite provocation dirigée contre la sélection tricolore.

Rien de bien méchant tant c’est dans la tradition footballistique en Argentine. La célébration obscène, presque devenue iconique de 'Dibu' Martinez risque, elle, de faire un peu plus parler. Après avoir regretté son geste en février, le gardien argentin l’a cette fois totalement assumé et a même été imité par certains coéquipiers… Cette fois, Lionel Messi s’est abstenu de participer au chambrage.