Bayern: Coman rejoint l'écurie de Pini Zahavi

Alors que le Bayern Munich tente ces dernières semaines de prolonger Kingsley Coman, l'international français a choisi d'être accompagné par Pini Zahavi pour l'aider à structurer sa réflexion concernant son avenir.

C’est une signature qui va faire beaucoup parler en Allemagne et au sein du Bayern Munich. Alors que les négociations entre le club bavarois et Kingsley Coman autour de la prolongation d’un contrat, qui prend fin en 2023, n’avancent pas, l’international français et sa famille ont choisi d’être accompagnés par Pini Zahavi.

Le Bayern veut impérativement le garder

L’agent doit aider Coman à structurer sa réflexion autour de son avenir. Le Bayern Munich ne souhaite absolument pas se séparer de l’ancien Parisien mais le milieu offensif aimerait prendre le temps de réfléchir sur la suite à donner à sa carrière dans les années à venir.

Ces dernières semaines, la presse allemande spéculait déjà sur un départ potentiel de Kingsley Coman à l'issue de la saison. La présence du clan Coman dans le giron de l'influent Pini Zahavi devrait forcément raviver les rumeurs autour de l'avenir du joueur de 24 ans, arrivé en août 2015 à Munich en provenance de la Juventus.

Manchester United était notamment annoncé comme un club très intéressé pour engager Kingsley Coman. En attendant, l'international français va devoir aussi se consacrer ces prochains jours sur l'équipe de France, où l'ailier a été convoqué par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2020, qui commencera pour les Bleus le 15 juin prochain, face à l'Allemagne.