Bayern: le drôle de secret de Lewandowski concernant son alimentation

A 33 ans, Robert Lewandowski est dans une forme étincelante avec le Bayern Munich. Et pour cause, l'attaquant polonais suit un régime très spécial.

Robert Lewandowski est décidement un homme plein de surprises. Dans la forme de sa vie à 33 ans, le Polonais épate toujours la Bundesliga. Malgré ses envies de départ, le Soulier d'or européen n'en finit plus de marquer. Après ses 41 buts en championnat la saison dernière, "RL9" en compte déjà cinq après trois journées de Bundesliga. Mais quel donc son secret pour continuer à performer? Peut-être est-ce dû aux méthodes d'alimentation de l'ancien joueur de Dortmund.

D'après le Times, qui s'intéresse au joueur avant le match entre la Pologne et l'Angleterre, Anna, la femme de Lewandowski - également professeure de fitness - joue un grand rôle dans l'alimentation de son mari, en lui proposant un régime... à l'envers. Ainsi, le buteur du Bayern débute son repas avec le dessert, souvent un brownie uniquement à base de cacao pur. Le couple enchaîne ensuite avec du riz, accompagné de viande ou de poisson provenant de producteurs sélectionnés, avant de terminer le repas par une salade ou une soupe en "dessert".

Son sommeil est surveillé par un coach

Le champion d'Allemagne doit également se passer de plusieurs aliments qui lui sont interdits, comme les fast-food, le lait de vache et aliments contenant du lactose, et la farine de blé. Son régime se compose essentiellement, d'après le Times, de spaghettis aux légumes, de bouillie de millet et d'avoine.

Anna n'est pas la seule personne à prendre soin de l'attaquant du Bayern. Un coach de sommeil est chargé d'aider le couple à gérer son temps de repos sur la journée. Afin d'optimiser ce repos, aucun écran et aucune lumière bleue n'est autorisée dans la chambre, où la température ne dépasse pas les 21 degrés.

Cette recette fonctionne visiblement aussi en sélection, où le capitaine de la Pologne comptabilise 72 buts et 24 passes décisives en 125 sélections. A la lutte avec l'Albanie et la Hongrie pour la deuxième place du groupe I, comptant pour les qualifications pour le Mondial 2022, la Pologne accueille l'Angleterre ce mercredi pour rester en vie sur la route du Qatar. Avec un gros duel avec Harry Kane en perspective.