Bayern: une décision judiciaire plus tôt que prévu pour Lucas Hernandez qui risque la prison ?

La justice espagnole devait annoncer jeudi si l‘appel de Lucas Hernandez lui évitera ou non une peine de six mois de prison. Selon le journal Bild, des premières informations pourraient être connues dès mercredi et potentiellement modifier les plans du Bayern et de son défenseur.

La justice espagnole a ordonné l’incarcération de Lucas Hernandez le 18 octobre et le défenseur français dispose de dix jours pour se plier aux exigences du tribunal. En clair, le joueur du Bayern Munich doit se présenter auprès des autorités madrilènes, où est gérée l’affaire, d’ici jeudi.

A moins que d’ici-là, le recours déposé par le champion du monde tricolore ne lui permette d’échapper à la prison. Selon le journal allemand Bild, des premières informations pourraient tomber dès ce mercredi soit à la veille de la date butoir à laquelle le Français doit entrer volontairement en prison.

Hernandez titulaire mercredi soir ?

Reste donc à savoir qu’elle sera la nouvelle décision de la justice espagnole. Le verdict du Tribunal Supérieur de Justice de Madrid (TSJ) pourrait avoir des conséquences directes sur le prochain match du Bayern Munich. Lucas Hernandez risque ainsi de voir ses ennuis judiciaires lui coûter sa place sur le terrain mercredi soir contre le Borussia Mönchengladbach lors des seizièmes de finale de Coupe d’Allemagne. Ces dernières semaines, le défenseur de 25 ans avait conservé la confiance de son entraîneur Julian Nagelsmann et enchaîné les titularisations en Bundesliga et en Ligue des champions.

Le quotidien Bild précise toutefois que deux issues restent possibles dans ce dossier. La première, le TSJ rejette l’appel du Français et Lucas Hernandez doit se rendre dans une prison pour y être placé en détention. La seconde, l’appel est validé et l’affaire retournera devant le tribunal correctionnel pour y réajuster les sanctions prises contre le défenseur du Bayern et de l’équipe de France.

Bientôt la fin d’un feuilleton judiciaire

Si cette affaire connaît des développements récents, elle a débuté il y a plus de quatre ans, en 2017. Lucas Hernandez et sa compagne Amelia Lorente avaient tous deux été condamnés pour violences conjugales en février 2017 après une rixe. Ils avaient écopé de 31 jours de travaux d'intérêt général assorti d'une interdiction pendant six mois de s'approcher à moins de 500 mètres l'un de l'autre et de communiquer.

Réconcilié, le couple s'était marié quelques mois plus tard et c'est en rentrant de leur lune de miel que le joueur avait été interpellé à l'aéroport de Madrid pour avoir transgressé cette mesure d'éloignement. Amelia Lorente n'avait, elle, pas été arrêtée, car cette interdiction d'entrer en contact ne lui avait pas encore été notifiée formellement, et elle n'était donc pas considérée comme en tort. Lucas Hernandez avait finalement été condamné en 2019 à six mois de prison, une peine confirmée par la justice malgré un appel du Français. Du côté de la Bavière et du clan Hernandez, on espère certainement une issue plus favorable cette fois.

>> La Bundesliga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports