France-Argentine: l’entraîneur des gardiens de l’Albiceleste raconte les coulisses de la séance de tirs au but

Martin Tocalli, entraîneur des gardiens de l’Argentine, revient sur la séance de tirs au but remportée par l’Albiceleste contre l’équipe de France en finale de la Coupe du monde 2022 (3-3, 4-2 t.a.b). Il évoque notamment la confiance qui a porté Emiliano Martinez.

Une semaine après la finale de la Coupe du monde, les acteurs continuent de revenir sur ce moment très intense. Martin Tocalli, l’entraîneur des gardiens de l’Argentine et d’Emiliano Martinez, qui a notamment stoppé le tir au but de Kingsley Coman, évoque cette fin de match sous haute tension. Il raconte notamment que la préparation de la séance de tirs au but s’est faite sereinement, sans prendre en compte les tireurs français (Mbappé, Coman, Tchouaméni, Kolo Muani).

"La confiance est la clé"

"À ce moment-là, nous avons d'abord parlé de la question des tireurs (…) Puis je lui ai dit que je sentais qu’il était calme, explique-t-il au sujet de Martinez au micro de Radio Con Vos. ‘C'est ton moment, ferme-la, je te fais confiance, ferme-la, ça va aller’. On avait déjà parlé du fait qu'ils n'avaient pas de tireurs qu'on a déjà vus, comme Coman, alors je pense qu'il n'y avait pas grand-chose de plus à dire. Je me sentais vraiment calme et confiant envers lui, alors je lui ai dit de la fermer, comme pour dire vas-y".

Selon lui, ce qui a fait la différence est la confiance de son gardien. "Il était sûr de lui, il part toujours comme un gagnant, poursuit Tocalli. Il sent qu’il peut bien faire, je pense que c’est en partie ce qui l’aide à avoir ce niveau. La confiance est la clé, surtout chez le gardien de but".

Tocalli encense Lloris

Avant de défendre son joueur, critiqué pour ses provocations d’après-match. "Travailler avec lui, c'est facile, il facilite les choses tous les jours parce qu'il transmet de bonnes ondes, assure-t-il. Emiliano est ce que vous voyez, il ne cache rien, c'est lui, ça peut vous plaire ou non. Il y a des gens qui peuvent aimer ça plus ou moins, mais Emiliano se montre tel qu'il est".

Martin Tocalli encense par ailleurs Hugo Lloris, auteur d’un nouveau Mondial réussi, malgré un manque de réussite dans l’exercice du penalty. "Lloris pourrait être aussi sur le podium, ce n'est pas un hasard si en deux Coupes du monde, (il fait) deux finales, lâche-t-il. Il maintient de bonnes performances, de grands matchs avec peu d'erreurs. Emiliano et Lloris sont les meilleurs gardiens de la Coupe du monde".