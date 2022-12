Brésil-Corée du sud: jongles de la tête, combinaison parfaite... Le superbe troisième but de Richarlison

Richarlison a marqué un joli but ce lundi pour accroître l'avance du Brésil face à la Corée du Sud en huitième de finales du Mondial 2022. L'attaquant a jonglé de la tête avant d'initier un joli mouvement avec Marquinhos et Thiago Silva puis d'ajuster tranquillement le gardien asiatique.

A l'heure où le Brésil continue de trembler pour Pelé, toujours hospitalisé, la Seleçao a sorti un véritable récital offensif pour le début de son match contre la Corée du Sud lors du Mondial 2022. Après les buts rapides de Vinicius et Neymar pour lancer ce huitième de finale, Richarlison y est lui aussi allé de son pion. Et quel but!

Après un centre de Casemiro renvoyé par la défense coréenne aux vingt mètres, Richarlison s'est imposé dans le duel aérien. En confiance, l'attaquant de Tottenham s'est même lancé dans un petit numéro de jongles. Tel une otarie, le buteur de 25 ans a multiplié les têtes pour s'assurer du contrôle du ballon et servir un Marquinhos resté aux avant-postes.

>> Brésil-Corée du Sud en direct

Richarlison a même fait danser Tite

Si Richarlison semblait vouloir être servi sur un une-deux, le capitaine du PSG a remisé en arrière pour Thiago Silva. Le roc de Chelsea et du Brésil a, lui, bien trouvé Richarlison dans la course à hauteur du point de penalty. Libre de tout marquage, aucun défenseur coréen n'ayant réussi à suivre son appel, l'attaquant de Tottenham a tranquillement contrôlé et conclu face à un Seung-Gyu Kim impuissant.

Déjà auteur d'un ciseau fantastique contre la Serbie (2-0), Richarlison a récidivé ce lundi contre la Corée du Sud. Auteur de son troisième but depuis le début du Mondial, le Brésilien en a ensuite profité pour aller célébrer avec son sélectionneur.

Détendu et totalement décontracté après la troisième réalisation de ses protégés en l'espace d'une demi-heure, Tite s'est même permis de les accompagner dans un pas de danse.