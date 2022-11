Coupe du monde 2022: le forfait de Benzema, BTS, le carton de l’Angleterre, la folie équatorienne…le Mondial vu par les réseaux sociaux

La Coupe du monde de football a débuté dimanche au Qatar et les réseaux sociaux s’en donnent déjà à cœur joie. De la défaite inaugurale du pays hôte au festival anglais contre les Three Lions en passant par la blessure de Benzema, RMC Sport et Visibrain livrent leur analyse des premiers jours du Mondial 2022.

"Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi!", plaisantait Léon Zitrone. Cette phrase de l’ancien journaliste pourrait parfaitement s’appliquer à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Très décrié par une partie de l’opinion publique à l’international, le Mondial organisé dans le Golfe a débuté ce dimanche et fait déjà grandement réagir les internautes. Chaque semaine, RMC Sport, en partenariat avec l'outil de veille Visibrain*, décrypte le tournoi vu par les réseaux sociaux.

Malgré l’écho important dans certains médias, les messages liés au boycott de la compétition ne représentent que 2% des quelque 29 436 329 millions de publications en rapport avec la Coupe du monde entre le 15 et le 22 novembre. Un total qui représente environ deux fois plus de posts qu’en 2018 avec l’événement en Russie.

La blessure de Benzema fait réagir

Avant même le début de la Coupe du monde, le forfait de Karim Benzema a grandement fait réagir. Si l’équipe de France a concentré près de 1,5 million de message avant son entrée en lice contre l’Australie ce mardi (20h en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport) dans le groupe D. Sans surprise, la blessure du récent Ballon d’or n’est pas étrangère à cette forte activité sur les réseaux sociaux.

Avec 533 000 messages liés Karim Benzema, cette absence de dernière minute a fait l’effet d’une bombe. A titre de comparaison, le forfait de Christopher Nkunku quelques jours plus tôt a eu un impact plus limité auprès des utilisateurs de Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube avec 156 000 publications en relation avec le forfait du joueur de Leipzig et des Bleus.

Un vrai effet BTS pour le Qatar

Les passionnés de foot les plus âgés ont peut-être découvert le chanteur Jungkook du groupe BTS lors de la cérémonie d’ouverture du Mondial dimanche. Après un gros suspense, et le refus de plusieurs stars internationales comme Shakira ou Dua Lipa, la star de la K-Pop a entraîné un nombre très important de réactions sur les réseaux sociaux pendant son show au centre du terrain. Un total de 2,1 millions de messages a ainsi été atteint, avec 2 320 tweets par seconde comme pic, lors du lancement du Mondial 2022 au stade Al-Bayt.

Dans la foulée, le premier match entre le Qatar et l’Equateur a logiquement bénéficié de cette belle ouverture. Pas moins de 1,5 million de posts ont été écrits au moment du coup d’envoi de la rencontre. Et l’Equateur du surprenant et diablement efficace Enner Valencia a marqué les esprits en s’offrant le pays hôte (2-0) lors de ce duel inaugural. A tel point que La Tri a été la deuxième équipe dont on a le plus parlé ces derniers jours lors de ce Mondial avec 907 034 messages liés à la sélection sud-américaine.

Un Angleterre-Iran qui fait (beaucoup) parler

Très critiques envers le Qata et les questions sociétales au sujets des travailleurs ou de la communauté LGBTQ+, l’Angleterre n’a finalement pas fait de vague au moment d’affronter l’Iran dans le groupe B du Mondial. Harry Kane n’a ainsi pas porté de brassard arc-en-ciel 'One Love'. A la place, le geste des joueurs iraniens en soutien avec leurs compatriotes manifestants a trouvé un écho sur les réseaux sociaux. 571 314 tweets lors du coup d’envoi du match.

Ensuite, l’énorme choc entre le gardien iranien et un coéquipier puis le festival offensif des protégés de Gareth Southgate a entraîné une déferlante de messages en ligne. Au total, l’équipe d’Angleterre a engendré 1 019 521 messages (soit deux fois plus que la semaine précédente) et la sélection de l’Iran a, elle, atteint 807 850 publications (soit 19 fois plus que la semaine précédente).

L’Argentine brille (en-dehors du terrain)

Il aura suffi d’une simulation sur le jeu vidéo FIFA pour faire de l’Argentine le grandissime favori de cette Coupe du monde 2022. Mais après le pronostic sur un sacre des partenaires de Lionel Messi, leur sélection est celle qui a gagné le plus de followers (58 670 nouveaux abonnés) devant l’Équateur (+ 49 694 fans). A ce petit jeu, et malgré le forfait de Karim Benzema, les Bleus se sont classés dans le Top 5 des équipes qui gagnent le plus d’abonnés cette semaine (31 833 nouveaux abonnés sur Twitter).

Mais ça, c’était avant le tremblement de terre constitué par la victoire surprise de l’Arabie saoudite face à l’Albiceleste (2-1). Grâce à leur fantastique exploit, les protégés de Hervé Renard se retrouveront peut-être en bonne place lors du prochain décryptage de cette Coupe du monde par RMC Sport et Visibrain.

*Méthodologie: chaque semaine, Visibrain, la plateforme de veille des médias sociaux, analyse pour RMC Sport les données qui circulent sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) au sujet de la FIFA World Cup 2022.