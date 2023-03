Coupe du monde 2022: "J’ai pleuré", Evra confie avoir été "mal pendant trois jours" après la finale France-Argentine

Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi, Patrice Evra a confié avoir très mal vécu la défaite des Bleus en finale de la dernière Coupe du monde. L’ancien cadre de l’équipe de France a tout de même tiré un grand coup de chapeau à Didier Deschamps et ses hommes.

Effondré. Comme des millions d’amoureux de l’équipe de France. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, Patrice Evra a confié avoir eu beaucoup de mal à digérer la cruelle désillusion de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde au Qatar (3-3, défaite 4 tab à 2 ) en décembre dernier.

"Franchement, quelle Coupe du monde, s’est enflammé l’ancien taulier des Bleus au sujet du parcours des hommes de Didier Deschamps. Avec tous les cadres qui manquaient, que l’on arrive à cette finale et que l’on perde… De peu parce que si Randal Kolo Muani met ce but, on est champions du monde encore une fois. Franchement, cela m’a surpris."

>> Ecoutez le podcast de Rothen s'enflamme

"Cela m'a tellement fait mal"

"J’ai regardé le match en direct et j’ai pleuré. Je ne m’y attendais pas. Le France-Argentine, je te dis la vérité, je suis allé dans ma voiture et j’ai pleuré, a poursuivi Evra. Pendant trois jours j’étais mal. Et je me suis dit 'Patrice, je sais que tu aimes l’équipe de France'... mais cela m’a tellement fait mal. Et puis, franchement, chapeau à l’équipe de France !"

La manière dont s’est déroulée la rencontre fait particulièrement mal à Patrice Evra, 81 sélections sous le maillot frappé du coq. "Kylian (Mbappé) met un triplé. Tu mets un hat-trick, trois buts en finale et tu ne gagnes pas la finale. Tu vois c’était incroyable ! Et même ce match, comment cela s’est passé avec deux à zéro. Je me suis dit 'ça y est'. La première période on se ch** dessus. Qu’est-ce qu’il se passait… C’était catastrophique. Et tu reviens, boum deux à deux. Et puis après tu perds. Il y avait trop d’émotions, trop d’émotions." Plus de trois mois plus tard, elles sont visiblement toujours palpables.