Argentine-Croatie: Messi inscrit un nouveau pénalty et dépasse Batistuta

Lionel Messi a ouvert le score sur pénalty ce mardi lors de la demi-finale du Mondial 2022 entre l'Argentine et la Croatie. L'attaquant de l'Albiceleste est devenu l'unique meilleur de sa sélection dans l'histoire de la Coupe du monde et le premier joueur de sa sélection à marquer lors de trois matchs à élimination directe dans le même tournoi.

36 ans après le sacre de Diego Maradona au Mondial 1986, Lionel Messi espère bien imiter son illustre prédécesseur pendant la compétition au Qatar. Aligné ce mardi pour son 25e match lors d'une Coupe du monde, un total record, l'attaquant argentin s'est offert une autre marque de légende sur l'ouverture du score.

Profitant de la sortie ratée de Dominik Livakovic sur Julian Alvarez et du penalty accordé par l'arbitre Daniele Orsato, Lionel Messi n'a pas tremblé. D'une frappe puissante sous la barre, "La Pulga" a transformé pour lancer l'Albileceste vers la finale (1-0, 34e).

Mieux, le septuple lauréat du Ballon d'or a marqué le onzième but de sa carrière lors d'un Mondial. Déjà co-détenteur du record avec Gabriel Batistuta avant la rencontre, Lionel Messi se retrouve donc seul meilleur buteur de l'Argentine dans l'histoire du tournoi.

Buteur lors de son premier match au Mondial en 2006, Lionel Messi n'avait ensuite pas réussi à enchaîner. Pire, l'ancien joueur du Barça était resté muet pendant les cinq matchs de son équipe avant l'élimination contre l'Allemagne en 2010.

Auteur de quatre buts supplémentaires pendant les trois matchs de poules au Brésil en 2014, Lionel Messi en a ajouté un autre pendant la Coupe du monde 2018 en Russie.

2006: un but pour Lionel Messi

2010: aucun but pour Lionel Messi

2014: quatre buts pour Lionel Messi

2018: un but pour Lionel Messi

2022: cinq buts pour Lionel Messi