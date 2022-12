Argentine-Croatie: le record que Messi va égaler dès le coup d'envoi

Lionel Messi débutera ce mardi la demi-finale entre l'Argentine et la Croatie lors de la Coupe du monde 2022. L'attaquant argentin va ainsi égaler le record du plus grand nombre de matchs joués dans la compétition dès le coup d'envoi.

A l'instar de Luka Modric son adversaire du soir en demi-finale, Lionel Messi est en mission au Qatar. La star de l'Argentine espère remporter à 35 ans son premier trophée lors d'une Coupe du monde et ainsi offrir un premier sacre à son pays après celui de Diego Maradona en 1986.

Annoncé comme titulaire face à la Croatie ce mardi, et sauf pépin physique de dernière minute, l'attaquant de l'Albiceleste va égaler le record du nombre de matchs joués au Mondial avec 25 apparitions dans la compétition.

Messi pourrait devenir seul recordman au Qatar

La Pulga va ainsi rejoindre l'Allemand Lothar Matthaüs, qui a lui aussi joué 25 matchs de Coupe du monde en cinq éditions du tournoi, de 1982 à 1998. Le capitaine de l'Argentine a également participé à cinq Coupes du monde. Lionel Messi a joué trois matchs en 2006, cinq en 2010, sept en 2014, quatre en 2018 et s'apprête à disputer sa sixième rencontre au Qatar.

La star du PSG et de la sélection sud-américaine a marqué 10 buts en tout dans l'épreuve, dont quatre lors de l'édition disputée au Qatar. S'il joue un match de plus, en finale dimanche ou lors du match pour la troisième place samedi, Lionel Messi deviendra le seul détenteur de ce record.

CR7 présent dans le Top 5

Derrière Lionel Messi et Lothar Matthaüs, le troisième joueur le plus capé de l'histoire de la Coupe du monde est l'Allemand Miroslav Klose (24), le meilleur buteur de la compétition. L'Italien Paolo Maldini en a joué 23 et le Portugais Cristiano Ronaldo, éliminé dès les quarts de finale par le Maroc (0-1) voit son total s'arrêter à 22 apparitions.

Mardi au stade de Lusail, Lionel Messi sera accompagné en attaque par le jeune espoir de Manchester City Julian Alvarez. Angel Di Maria est de nouveau remplaçant et le sélectionneur Lionel Scaloni a choisi de renforcer son milieu de terrain avec la titularisation de Leandro Paredes dans l'entrejeu.