Arabie saoudite: Hervé Renard se sent capable d'entraîner une sélection plus huppée après le Mondial

Hervé Renard a abordé la question de son avenir ce mardi lors de son passage sur RMC dans l'émission Rothen s'enflamme. L'actuel sélectionneur de l'Arabie saoudite aimerait avoir sa chance au sein d'une grande nation du football mondial a confié le principal objectif de sa carrière.

La Coupe du monde au Qatar s'est achevée plus tôt que prévu pour certaines sélections. Malgré un exploit retentissant contre l'Argentine lors de la première journée (2-1), l'Arabie saoudite n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi. Mais le parcours des Saoudiens et en particulier la grosse causerie de leur sélectionneur Hervé Renard ont marqué les esprits. Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC, le technicien s’est livré à quelques confidences sur la suite de sa carrière et notamment son rêve de diriger une grosse nation mondiale.

"[Vous sentez-vous capable d’entraîner une sélection plus huppée?] Bien sûr oui, aujourd’hui c’est ce que je ressens. Jusqu’à présent je n’ai jamais eu l’habitude de parler comme cela. Je suis quelqu’un de nature assez réservé et qui essaye toujours de rester les pieds sur terre et un peu modeste. Mais j’ai appris au travers de la communication que parfois c’était bien de délivrer des messages. Mais je le pense sincèrement. Maintenant je l’ai dit."

>> Toutes les infos sur le Mondial 2022

Renard veut "faire le plus de Coupes du monde possibles"

Au-delà de savoir où son futur l'amènera, Hervé Renard a confié le principal objectif de sa carrière. Si les entraîneurs rêvent de remporter la Ligue des champions, lui veut disputer un maximum de fois le Mondial. Le sélectionneur saoudien s'est montré très clair sur la question.

"J’aurai de toute façon comme objectif, si je reste sélectionneur national, de faire le plus de Coupes du monde possibles. Parce que c’est l’événement le plus magique qui puisse y avoir pour un sélectionneur, a encore expliqué Hervé Renard. C’est quelque chose d’incroyable. Comme un entraîneur de club la Ligue des champions est la compétition rêvée pour lui, moi c’est la Coupe du monde. Et puis j’ai rencontré un jour Bora Milutinović, peut-être que la jeune génération ne le connait pas, et je lui ai demandé: 'coach vous avez fait combien de Coupes du monde?' Et il m’a dit cinq. Cela a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit qu’il fallait essayer de s’en rapprocher (rires). J’en suis à deux."

Renard ne croit pas à ses chances de récupérer la France ou le Brésil

Le technicien passé notamment par le Maroc, Lille ou encore la Côte d’Ivoire et la Zambie s’est même retrouvé parmi les noms évoqués pour succéder à Roberto Martinez à la tête de la Belgique suite au Mondial 2022. Mais lorsque Jérôme Rothen l’a relancé sur la possibilité de rebondir à la tête des Bleus, en cas de départ de Didier Deschamps, ou au Brésil pour l’après-Tite, Hervé Renard a tranché: "Allez, restez sérieux".