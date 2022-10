Coupe du monde 2022: le Qatar assouplit les conditions d'entrée pour les supporters

Le Qatar a modifié les conditions d’entrée sur son territoire pour le Mondial 2022 de football. L’état du Golfe permettra bien à des supporters sans billet de visiter le pays sous certaines conditions.

En France, l’heure est au boycott du Mondial 2022. Mais les organisateurs sont bien décidés à tout faire pour que la compétition soit une fête grandiose. Après une franche mise au point sur les règles pour les visiteurs, le Comité suprême a également modifié les conditions d’accès au territoire qatarien.

Superficie du pays oblige, tous les supporters de la planète ne seront pas les bienvenus pendant le tournoi. Mais l’état du Golfe a confirmé un assouplissement des règles pendant la Coupe du monde (du 20 novembre au 18 décembre). Certains supporters sans billet pourront être invités par les fans munis du précieux sésame, comme le détaille le site officiel du rendez-vous planétaire.

Des frais d’environ 140 euros pour obtenir un visa

La fameuse Hayya Card reste encore au centre de tout ce nouveau processus. La carte digitale constitue le permis d'entrée au Qatar et est couplée avec l’accès au stade (via le billet de match). Selon la nouvelle règle édictée par le Comité suprême et les autorités, les détenteurs de cette Hayya Card pourront inviter jusqu’à trois personnes dépourvues de ticket pour visiter le pays grâce au programme Hayya with Me.

Après en avoir fait la demande sur une plateforme en ligne, les supporters munis de la Hayya Card pourront donc obtenir trois codes à partager avec leurs proches. Ils devront également confirmer leur hébergement au Qatar pendant le tournoi. Chaque candidat Hayya with Me (1+3) devra payer des frais non remboursables de 500 Riyal qatarien, soit environ 140 euros, pour les touristes de plus de douze ans.

Les fans internationaux avec une Hayya Card approuvée recevront leur permis d’accéder au territoire qatarien par e-mail. L’obtention de la Hayya Card leur donnera aussi accès à des transports en commun gratuits pendant toute la durée du tournoi et à de nombreuses réductions sur place.