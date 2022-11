Coupe du monde: Leah Williamson, championne d'Europe avec les Anglaises, exprime sa "honte"

A deux jours du début de la Coupe du monde au Qatar, Leah Williamson, championne d'Europe avec l'équipe féminine d'Angleterre, confie sa "honte" à propos des nombreuses polémiques concernant l'organisation du Mondial.

Une nouvelle voix s'élève contre l'organisation de la Coupe du monde au Qatar. A deux jours du début de la compétition, Leah Williamson, capitaine de l'équipe féminine d'Angleterre, championne d'Europe l'été dernier avec les Three Lionesses, a exprimé sa "honte" face aux nombreuses polémiques qui fleurissent à propos du Mondial.

"C'est une honte que nous nous dirigions vers ce qui devrait être le plus grand spectacle du monde avec cette énorme ombre au-dessus du Mondial. Et je ne sais pas vraiment comment nous en sommes arrivés là honnêtement, raconte la joueuse d'Arsenal à la BBC. Je suis déçue et je pense que c'est une honte car en grandissant, regarder la Coupe du monde était l'une des choses qui rassemblait tout le monde."

>> Suivez l'actualité de la Coupe du monde en direct

Christiansen refuse de commenter pour la BBC

Si elle assure qu'elle soutiendra Harry Kane et ses coéquipiers, la capitaine de l'Angleterre veut "utiliser sa voix" pour apporter du changement et éviter de nouvelles polémiques lors d'une grande compétition. "Je pense qu'il y a des moments où il sera approprié de s'assurer que cela ne se reproduise pas et que ce soit une source de changement. Je soutiendrai les garçons, mais je ne m'y intéresse pas vraiment en tant que fan cette année, ce qui est triste."

La milieu de terrain des Gunners n'est pas la seule joueuse à exprimer publiquement son désaccord concernant la Coupe du monde au Qatar. L'ancienne Lyonnaise Izzy Christiansen (31 ans), qui devait couvrir trois rencontres pour la BBC s'est mise en retrait parce qu'elle ne voulait pas être impliquée dans le tournoi "à quelque titre que ce soit".

"Je ne suis pas à l'aise avec les conditions au Qatar et elles ne correspondent certainement pas à ce que nous approuvons dans la Women's Super League (le championnat féminin anglais, ndlr). Nous sortons du mois des lacets arc-en-ciel, j'ai porté un brassard avec le drapeau arc-en-ciel, rappelle la joueuse d'Everton. Je ne suis pas à l'aise à l'idée de diffuser un événement qui présente tant de mauvais exemples pour les droits de l'homme, les lois et les pratiques au Qatar, alors la décision a été assez facile à prendre. Je me sens soulagée de l'avoir prise."