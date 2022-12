Coupe du monde 2022: Neymar a repris l'entraînement à deux jours du huitième Brésil-Corée

Selon plusieurs médias brésiliens, Neymar a repris l'entraînement avec ballon ce samedi, à deux jours du huitième de finale de Coupe du monde du Brésil face à la Corée du Sud. L'attaquant de 30 ans, qui veut tout faire pour être présent, pourrait être dans le groupe face au Tigre de l'Asie.

Le feuilleton Neymar continue. Touché à la cheville dès le match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Serbie, l'attaquant du Brésil entretient l'espoir d'une présence pour le huitième de finale de la Seleçao face à la Corée du Sud lundi (20h). Les médias brésiliens annoncent que le joueur de 30 ans a repris l'entraînement ce samedi.

Le joueur du PSG, qui a loupé les matchs face à la Suisse et le Cameroun, était présent crampons au pied pour la séance du jour à huis clos. UOL rapporte que sa cheville a bien dégonflé neuf jours après le choc reçu. La veille, il était encore en salle.

L'Equipe avance qu'il sera dans le groupe pour le huitième de finale. La presse brésilienne garde un peu plus de mesure. Mais selon Globo, l'hypothèse de sa présence sur la feuille de match est plausible. La décision devrait être prise après la séance prévue ce dimanche. L'intéressé veut lui tout tenter pour être opérationnel, même s'il existe forcément un vrai risque.

Le Brésil décimé par les blessures

Vendredi, la Fédération brésilienne a partagé des vidéos de Neymar s'entraînant en salle. Lors d'une conférence de presse dimanche dernier, Tite avait regretté de ne pas avoir sorti sa star plus tôt lors du match face à la Serbie. "Je ne me suis pas rendu compte qu’il était blessé, avait lâché le sélectionneur, tardant à le remplacer. C’est une erreur de ma part, je m’en veux beaucoup, je le regrette, j’aurais dû plus faire attention."

Sur ses réseaux sociaux, Neymar est resté actif en marge du tournoi, donnant régulièrement de ses nouvelles à son public. "Aujourd'hui, c'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière... et encore en Coupe du monde, écrivait Neymar après sa blessure, en référence à celle lors du Mondial au Brésil en 2014, le privant de la demie face à l'Allemagne. J'ai une blessure, c'est ennuyeux, ça fait mal mais je suis sûr que j'aurais l'opportunité de revenir. Je ferai de mon mieux pour aider mon pays et mes coéquipiers. Attendre que l'ennemi m'abatte? JAMAIS."

Ce samedi, le Brésil a annoncé le forfait du latéral gauche Alex Telles et de l'attaquant Gabriel Jesus. S'il n'était pas considéré comme le titulaire depuis le début de la compétition, le buteur d'Arsenal était un joker de luxe. Avec les blessures aussi de Danilo et Alex Sandro, la sélection auriverde est confrontée à une hécatombe. Retrouver Neymar serait forcément un gros plus pour la suite.