Coupe du monde 2022: un chat perturbe la conférence de presse de Vinicius... et est dégagé sans ménagement

Un chat s'est incrusté lors de la conférence de presse de Vinicius Junior ce mercredi, à deux jours du quart de finale de la Coupe du monde entre le Brésil et la Croatie.

Peut-être avait-il envie de poser une question à Vinicius Junior… Ce mercredi, à deux jours du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Brésil et la Croatie (vendredi, 16h), un chat s’est invité à la conférence de presse de la Seleção. Tranquillement installé sur le pupitre, comme si de rien n’était, il a bien fait rire l'ailier du Real Madrid… avant d’être dégagé un petit peu brutalement par l’attaché de presse de la fédération brésilienne. Ce dernier a agrippé le matou par la peau, puis l’a laissé tomber. Ce qui n’a pas trop plu aux journalistes présents dans la salle de presse.

Dembélé a peur des chats, Walker prêt à en adopter un

Les chats sont décidément nombreux au Qatar, mais ils ne plaisent pas à tout le monde. L'attaquant des Bleus Randal Kolo Muani a ainsi révélé qu'Ousmane Dembélé avait peur d'eux : "Des chats se baladent dehors, quand on mange dehors. Ousmane a peur, ce qui fait rire un peu tout le monde", a récemment raconté l'ancien buteur du FC Nantes face à des journalistes tout aussi amusés en conférence de presse. Le latéral anglais Kyle Walker, lui, s’est pris d’affection pour un chat errant, baptisé Dave, qui traîne à proximité du camp de base de l’équipe d’Angleterre au Qatar.

Le joueur de Manchester City a même promis de le ramener en Grande-Bretagne si les Three Lions triomphent en finale le 18 décembre prochain. "Il est le bienvenu quand nous sommes à table. Kalvin (Philipps), Raz (Sterling) ou Phil (Foden) se joignent à nous. Mais d’autres gars s’éloignent à cause du chat. Moi, je l’aime ! Si nous gagnons la Coupe du monde et que je peux le ramener, je l’adopterai", a-t-il annoncé, en précisant qu’il le garderait en alternance avec John Stones.