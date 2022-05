Coupe du monde: des hôtels refuseraient d'accueillir les homosexuels

Contactés par la chaîne suédoise SVT, certains hôtels qataris n’autoriseraient pas les homosexuels à réserver de chambres chez eux. Ils sont pourtant listés sur le site officiel de la Coupe du monde.

Les organisateurs n’avaient de cesse d’affirmer que les supporters LGBTQ+ seraient les bienvenus au Qatar. Une récente enquête de la chaîne télévisée suédoise SVT Sport, publiée ce jeudi, vient mettre à mal cette information: parmi les 69 hôtels répertoriés sur le site de la Coupe du monde 2022 (du 21 novembre au 18 décembre), trois d’entre eux refuseraient les réservations de personnes ouvertement homosexuelles.

"Nous ne pouvons pas vous accueillir"

Pour en arriver à cette conclusion, SVT a contacté individuellement chacun des établissements en se faisant passer pour un couple homosexuel et a répertorié toutes les réponses. Si 33 d’entre eux n’y ont vu aucun problème, trois autres ont directement rejeté la demande, à l’image de l’hôtel The Torch Doha, qui a rétorqué dans un mail: "Merci pour la question, mais selon notre politique hôtelière, nous ne pouvons pas vous accueillir".

Même son de cloche du côté de deux autres établissements, le Magnum Hotel & Suites Westbay et le Wyndham Grand Regencey, qui ont reconfirmé leur politique même après que leurs interlocuteurs aient révélé qu’ils étaient journalistes. Vingt autres hôtels ont accepté la demande du supposé couple, mais avancé qu’ils ne devraient pas ouvertement montrer leur homosexualité. Plusieurs d’entre eux s’appuient sur la loi du pays, où l’homosexualité n’est officiellement autorisée et passible de sept mois de prison.

Pas d'"embrassade en public"

"Si vous vous maquillez et vous habillez de façon homosexuelle, cela va à l'encontre de la politique du pays et du gouvernement. Pour notre hôtel, ce n'est pas grave si vous vous habillez convenablement et ne montrez aucun comportement sexuel ou ne vous embrassez pas en public", a par exemple expliqué l’un d’eux. Enfin, les treize derniers hôtels n’ont simplement pas répondu à la demande.

Le 30 novembre dernier, Nasser Al-Khater, le président du comité d'organisation de la Coupe du monde 2022, avait pourtant tenu à rassurer les fans LGBTQ+, promettant qu’ils étaient les bienvenus dans le pays… tout en rappelant que "les démonstrations d'affection en public étaient mal vues". Comme cela vient à nouveau d’être prouvé.