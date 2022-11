Danemark-Tunisie: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match du groupe D

En préambule de l’équipe de France, le Danemark et la Tunisie s’affrontent ce mardi à l'Éducation City Stadium avec un objectif: mettre la pression sur les Bleus, qui jouent contre l’Australie dans la soirée.

Avant l’entrée en lice de l’équipe de France face à l’Australie ce mardi soir (20 heures), le groupe D s’ouvrira dans l’après-midi avec le duel entre le Danemark et la Tunisie à l’Education City Stadium à Al-Rayyan. Le match sera à suivre à 14 heures sur Bein Sport 1 et 2, ainsi qu’à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Le Danemark, poison des Bleus

Face aux Tunisiens, l’équipe entraînée par Kasper Hjulmand cherchera à conserver son excellente dynamique avant de retrouver l’équipe de France samedi au stadium 974 (17 heures). Portés par Simon Kjaer et Christian Eriksen, les Danois se sont facilement qualifiés pour le Mondial en terminant premier de leur groupe de qualification (neuf victoire, une défaite, 30 buts marqués, trois encaissés).

Mais surtout, l’équipe nordique arrive avec un capital confiance important après avoir battu les champions du monde deux fois en l’espace de six mois, les deux en Ligue des nations. En juin, Andreas Cornelius avait climatisé le Stade de France en inscrivant un doublé (2-1). Trois mois plus tard, Kasper Dolberg et Andreas Skov Olsen avaient infligé une nouvelle défaite à l’équipe de France (2-0).