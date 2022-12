Equipe de France: Djorkaeff encense Giroud, "une pièce maîtresse" pour les Bleus

A trois jours de la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine, dimanche (16h), le champion du monde 98 Youri Djorkaeff ne cache pas son admiration pour l’avant-centre des Bleus, Olivier Giroud.

Entre buteurs, on se comprend… Auteur de 28 buts en 82 sélections en équipe de France, Youri Djorkaeff est plutôt bien placé pour juger le niveau d’Olivier Giroud. Les deux attaquants ont en commun un sens du but inné et un titre de champion du monde.

Plus fort que les critiques, l’avant-centre de l’AC Milan, en plus d’avoir battu le record de buts en sélection de Thierry Henry (53 en 119 capes) pourrait ajouter une deuxième étoile à son maillot en cas de triomphe en finale de la Coupe du monde 2022 dimanche contre l’Argentine (coup d'envoi à 16h). Une juste récompense pour Youri Djorkaeff.

"Il n’a jamais baissé les bras"

"Pour moi, il a été toujours été une pièce maitresse en équipe de France, confie à RMC Sport l’ex-attaquant de 54 ans. A un moment donné, il a été un peu oublié. Injustement. Mais il n’a jamais baissé les bras. Il sait où est sa place. Le fait qu’il ait marqué le premier but pour l’équipe de France et qu’il soit super à l’aise… je suis très content pour lui. Il est vraiment précieux. C’est le point de référence offensivement, celui qui oriente le jeu. Il est très fort quand il va presser. Sur les coups de pied arrêté, il est imparable, toujours bien placé. C’est lui qui fait la différence." Et si c'était le cas dimanche face aux Argentins ?