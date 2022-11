Equipe de France: La pression? "Tu fais n’importe quoi quand t’arrives la peur au ventre", balaye Tchouaméni

À cinq jours de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde face à l’Australie (mardi à 20h), Aurélien Tchouaméni s’est confié sur la pression inhérente à son nouveau statut en équipe de France. Le milieu de terrain du Real Madrid assure qu’il appréhende ce Mondial avec beaucoup de confiance et de sérénité.

Un flegme à toute épreuve. Présent devant les médias ce jeudi après-midi, à cinq jours de l’entrée en lice de l’équipe de France contre l’Australie (mardi à 20h), Aurélien Tchouaméni (22 ans) s’est confié sur la pression inhérente à un si grand rendez-vous, lui qui est attendu comme le patron du milieu des Bleus durant ce Mondial qatari.

>> Revivez la conférence de presse de Giroud et Tchouaméni

"Boss de l'équipe de France ou pas, ça ne veut rien dire, a clamé l’ancien Monégasque. Le plus important, c’est le terrain. La pression, on la connaît depuis qu'on est tout jeunes. Encore plus quand tu joues au Real Madrid, tu sais que tu vas être scruté. Être dans une telle position en équipe de France ? Je l’aborde avec beaucoup d’enthousiasme. Je n'ai pas de pression supplémentaire par rapport à ça."

Tchouaméni: "J'ai progressé dans beaucoup de domaines, ça me donne plus de confiance"

"C'est propre à chacun, a poursuivi le Français. C'est par ma personnalité que je me suis senti serein dès le début. J’estime que, quand t'arrives avec la peur au ventre, c'est là que tu fais n'importe quoi. Autant arriver avec le maximum de confiance et de sérénité. (...) Quand tu joues dans le meilleur club du monde, ça développe beaucoup de choses. Ma culture tactique est différente, j'ai progressé dans beaucoup de domaines, ça me donne plus de confiance", a-t-il ajouté en référence à ses débuts sous le maillot du Real Madrid.

S’il est attendu au tournant, c’est parce que le milieu de terrain des champions du monde 2018 est décimé. Avec les forfaits de Paul Pogba et de N’Golo Kanté, les Bleus vont présenter un entrejeu inexpérimenté dans une grande compétition. Mais pas de quoi inquiéter Tchouaméni. "Au final, à partir du moment où Paul et N'Golo ne sont pas là, on sait qu'il y aura beaucoup d'interrogations sur l'expérience, a-t-il balayé. A nous de nous servir de ce qu'il se dit autour pour être encore plus motivés et répondre sur le terrain."