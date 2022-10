Équipe de France: sans Kanté, quel milieu de terrain pour les Bleus à la Coupe du monde?

Avec le forfait de N'Golo Kanté, Didier Deschamps se retrouve privé d'un cadre important en équipe de France pour la Coupe du monde. Le sélectionneur des Bleus va devoir recomposer son milieu de terrain, où Paul Pogba pourrait également manquer à l'appel.

Didier Deschamps perd un premier cadre à cinq semaines du Mondial. Ce vendredi, N'Golo Kanté a définitivement tiré un trait sur la Coupe du monde au Qatar, qui débute le 22 novembre pour les Bleus, et un match face à l'Australie. Une absence de poids pour le milieu de terrain, qui pourrait être intégralement modifié par rapport aux joueurs présents en Russie quatre ans plus tôt (Nzonzi, Kanté, Pogba, Tolisso, Matuidi).

Blessé depuis le mois de juillet, Paul Pogba est actuellement en pleine course contre-la-montre pour revenir à temps. Opéré d'une déchirure du ménisque latéral au genou droit, "la Pioche" a repris la course début octobre dans l'optique de revenir à la fin du mois avec la Juve. De leurs côtés, Steven Nzonzi et Blaise Matuidi ont disparu des radars, tandis que Corentin Tolisso peine à enchaîner depuis son retour à l'OL.

Tchouaméni en meneur d'homme

Homme de base de Didier Deschamps depuis la victoire en Ligue des nations en octobre 2021, Aurélien Tchouaméni est certain, sauf pépins physiques, d'aller au Qatar, voire même de postuler dans le onze de départ.

À ses côtés, quels peuvent être les prétendants? Lors du dernier rassemblement de septembre, Didier Deschamps avait convoqué Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Jordan Veretout, Matteo Guendouzi et donc Tchouaméni. Tous postulent pour disputer une première Coupe du monde, à moins qu'une blessure ne viennent contrarier certains plans.

Forfait en septembre, Adrien Rabiot postule pour une place dans la liste. Reste à savoir combien de joueurs le sélectionneur prendra au Qatar. 23? 24? 25? 26? Dernièrement, Deschamps n'a jamais caché qu'il n'était pas fan des listes de 26 joueurs, ce qui entraîne un effectif plus conséquent en tribune. En fonction de l'état de santé de Paul Pogba, le sélectionneur pourrait convoquer six milieux de terrain au lieu de cinq.