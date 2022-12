La déclaration qui laisse planer le doute sur la suite de la carrière de Nadal

Rafael Nadal a entretenu les doutes autour de la poursuite de sa carrière au-delà de la saison 2023. L’Espagnol de 36 ans craint d’être rattrapé par son corps et les blessures.

Les passionnés de tennis vont devoir s’habituer à ne plus voir Roger Federer sur le circuit ATP. Il va aussi falloir petit à petit accepter de moins profiter de Rafael Nadal sur les courts. A 36 ans, le joueur de tennis a ouvertement abordé la question de sa retraite auprès de la Cadena Ser ce mercredi. Entre sa vie de famille, il est devenu papa en 2022, et les pépins physique, l’actuel deuxième joueur du classement mondial ne sait pas combien de temps il pourrait encore évoluer au plus haut niveau.

"Je ne sais pas, je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Mais je sais que je suis quand même content de faire ce que je fais, a estimé l’homme aux 22 titres en Grand Chelem. J'ai hâte de commencer une nouvelle saison. Ensuite, le physique, la tête et les résultats auront leur importance. Je suis un compétiteur et j'aime ça. Les gens pensent que je suis obsédé par la victoire et la victoire. Mais non, je suis obsédé par la compétition."

"Je n’ai pas peur"

Pas forcément inquiet à l’idée de raccrocher, 'Le Taureau de Manacor' a toutefois reconnu qu’il n’y avait pas trop pensé à ce qu’il ferait ensuite. Mais les nombreux activités annexes, aussi bien professionnels que personnels, le tiendront occupé.

"Je pense que dans ma vie, j'ai toujours été heureux aussi en-dehors du tennis. Heureusement, j'ai de nombreux projets dont je peux profiter et que je peux vivre à l'avenir, a encore estimé. Je n'ai pas peur. Tous les changements ont un impact et il faut le respecter. Mais ce n'est pas quelque chose qui me fait peur."

Nadal rêve d’un nouveau titre en Coupe Davis

Heureux d’avoir vu un compatriote, Carlos Alcaraz, prendre le relais tout en haut du classement ATP, Rafael Nadal a aussi tenu à rappeler ses ambitions pour ce qui constituera la dernière étape de sa carrière sur le circuit. Peu importe le nombre d’années qu’il a encore dans les jambes, l’Espagnol se battra pour gagner des titres. A l’Open d’Australie, où il fait de Novak Djokovic un "candidat évident" pour la victoire finale. En Coupe Davis, surtout, où la nomination de David Ferrer comme capitaine de l’Espagne pourrait bien le motiver en 2023.

"Vient une autre époque avec David. Nous avons beaucoup partagé. Concernant la Coupe Davis, je suis conscient que j'ai peu d'options, mais dans mon monde idéal, j'aimerais la jouer une dernière fois et dire au revoir, a enchaîné Rafael Nadal. Mais il y a un calendrier et je ne sais pas ce qui va se passer. Le fait de jouer en Espagne, avec une équipe très complète, est motivation supplémentaire. La motivation de jouer pour mon pays a toujours été maximale. Mais les années passent."